سرپرست معاونت فنی و حسابرسی شرکتهای دیوان محاسبات منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این حکم آمده است : انتظار می رود در حوزه تحت مسئولیت با جدیت و دقت، گام های مطلوب و نو متناسب با رویکرد جدید دیوان محاسبات کشور برداشته شود.



در بخش دیگری از این حکم می خوانیم : امید است با تمام توان و با بهره گیری از ظرفیت، استعداد و بکارگیری نیروهای متخصص و متعهد به منظور تحقق اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی تحت منویات مقام معظم رهبری موفق و مؤید باشید.



رئیس کل دیوان محاسبات همچنین از تلاش ها و زحمات بیوک مردانی در طول دوره تصدی معاونت فنی و امور حسابرسی شرکت ها قدردانی کرده است.

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