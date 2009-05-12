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۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۶:۱۱

سرپرست معاونت فنی و حسابرسی شرکتهای دیوان محاسبات منصوب شد

سرپرست معاونت فنی و حسابرسی شرکتهای دیوان محاسبات منصوب شد

عبدالرضا رحمانی فضلی رئیس کل دیوان محاسبات کشور در حکمی عبدالله صفائی نسب، مدیر کل دیوان محاسبات استان تهران را با حفظ سمت به عنوان سرپرست معاونت فنی و امور حسابرسی شرکتها منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این حکم آمده است : انتظار می رود در حوزه تحت مسئولیت با جدیت و دقت، گام های مطلوب و نو متناسب با رویکرد جدید دیوان محاسبات کشور برداشته شود.

در بخش دیگری از این حکم می خوانیم : امید است با تمام توان و با بهره گیری از ظرفیت، استعداد و بکارگیری نیروهای متخصص و متعهد به منظور تحقق اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی تحت منویات مقام معظم رهبری موفق و مؤید باشید.

رئیس کل دیوان محاسبات همچنین از تلاش ها و زحمات بیوک مردانی در طول دوره تصدی معاونت فنی و امور حسابرسی شرکت ها قدردانی کرده است.
کد مطلب 877304

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