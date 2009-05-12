برف ارتفاعات کلاردشت را سفیدپوش کرد

به گزارش خبرنگار مهر، میزان بارش برف در ارتفاعات دو هزار و سه هزار تنکابن، بخشهایی از کندوان و کلاردشت بین 30 تا 50 سانتی متر گزارش شده است.

از آغاز سال جدید تاکنون وضعیت دمای هوا در مرکز استان خنک، شرقی و غربی بارانی و در ارتفاعات چندین بار با بارش سنگین برف مواجه بوده است.

هوای امروز شهرهای مازندران گرم و آفتابی بوده و بارندگی در برخی نقاط ارتفاعات به صورت پراکنده مشهود است.

ساری با 23 و سیاه بیشه با 7 درجه سانتیگراد به ترتیب گرم ترین و خنک ترین نقاط استان را شامل می شوند.

مازندران استانی با طبیعت سرسبز و دو اقلیم متفاوت تابستانی و زمستانی دارد.