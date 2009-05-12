تجلی یکدلی مردم کردستان در استقبال از رهبر فرزانه انقلاب

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم استقبال مردمی از رهبر انقلاب اسلامی ساعت 11 صبح با ورود خودرو حامل ایشان از مقابل پارک ملت در خیابان پاسداران سنندج آغاز شد و مردان دلاور، زنان شجاع و نوجوانان و جوانان با صفا و خونگرم کردستان پس از روزها انتظار، با هلهله و شادمانی و فریادهای الله اکبر به پیشواز رهبر خود شتافتند و با آیین ها و رسوم خاص محلی، مسیر استقبال را به اقیانوس خروشان مهر و محبت تبدیل کردند.

در استقبال به یاد ماندنی و پرشکوه مردم کردستان از حضرت آیت الله خامنه ای در حالی که مسیر استقبال از مقابل پارک ملت در خیابان پاسداران تا میدان آزادی اعلام شده بود، گروههای دیگری از مردم در مسیر فرودگاه تا آغاز مسیر استقبال مردمی از جمله در میدان جهاد و مقابل دانشگاه کردستان تجمع کرده بودند و هنگام عبور رهبر انقلاب اسلامی صمیمانه ترین احساسات قلبی خود را تقدیم ایشان کردند.

حضرت آیت الله خامنه ای درپایان استقبال پُرشور مردمی به جمع عظیم دهها هزارنفردیگر ازمردم مومن و انقلابی کردستان پیوستند که از ساعتها قبل در میدان آزادی سنندج چشم انتظار دیدار ایشان بودند.

