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۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۷:۳۶

درخواست آزمایش نمونه B توسط فوتبالیست دوپینگی

درخواست آزمایش نمونه B توسط فوتبالیست دوپینگی

فوتبالیست شهرستانی لیگ برتر که مشکوک به استفاده از مواد نیروزاست طی درخواستی از کمیته پزشکی خواستار آزمایش نمونه B شد.

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال تایید نمونه دوپینگ یکی از بازیکنان لیگ برتر فوتبال از سوی آزمایشگاه کلن آلمان ، بازیکن مذکور طی درخواستی از رئیس کمیته پزشکی خواستار آزمایش نمونه دوم از سوی آزمایشگاه کلن آلمان شد.

به گفته احمد هاشمیان رئیس کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال با دریافت درخواست این بازیکن، مراتب فردا به آزمایشگاه کلن آلمان اعلام خواهد شد و پاسخ آزمایش نمونه دوم ظرف 15 روز آینده در اختیار کمیته پزشکی قرار خواهد گرفت. 

آزمایشگاه تخصصی کلن آلمان 7 اردیبهشت ماه گذشته نتایج آنالیز نمونه گیری دوپینگ از 16 بازیکن لیگ برتر که به هفته سی وسوم مسابقات لیگ برتر فوتبال اختصاص داشت را اعلام کرد که از بین نمونه های ارسالی 15 نمونه منفی و یک نمونه مثبت اعلام شد.

کد مطلب 877315

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