کالا قاچاق اقتصاد اردبیل را با بحران روبرو می کند

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، یوسف اکبری بعد از ظهر سه شنبه در جلسه مبارزه با قاچاق ارز و کالا در اردبیل اظهار داشت: کالاهای قاچاق علاوه بر پیامدهای اقتصادی، مضرات و خسارات مالی و جانی فراوانی را به مردم و جامعه تحمیل می کند.

وی موادمخدر، مشروبات الکلی، قرصهای روان گردان، مواد سوخت، نفت و بنزین و گازوئیل، البسه و لوازم آرایشی را از مهمترین کالاهای قاچاق عنوان کرد.

فرماندار اردبیل افزود: مبارزه جدی با ورود و خروج این قبیل کالاهای غیر قانونی را باید بر اساس اثرات خطرناک و نگران کننده این نوع کالاها طبقه بندی کرد.

وی همچنین مبارزه و مقابله با ورود و توزیع مواد مخدر، مشروبات الکلی و قرصهای روان را برای نجات جان جوانان و حفظ سلامتی جامعه اجتناب ناپذیر دانست و بیان دشت: باید برای آگاه سازی و بیداری جوانان و کنترل شدید قاچاقچیان اقدام جدی به عمل آورد.

اکبری از تشدید مقابله با ورود کالاهای قاچاق در اردبیل خبر داد گفت : دستگاه های مجری و ستاد مبارز با کالاهای قاچاق باید نسبت به کنترل و نظارت جدی بر جلوگیری از ورود کالاهای غیر قانونی اقدام کنند.

وی اضافه کرد: نیروهای انتظامی و سازمانهای ذیربط باید در مبارزه و برخورد با کالاهای قاچاق هماهنگی و همکاری های مستمر و نزدیکی داشته باشند تا به کنترل ورود و خروج منطقه شدت بخشند.

همچنین در این جلسه عملکرد و اقدامات نیروهای انتظامی، سازمان تعزیرات حکومتی، بازرسی و بازرگانی در خصوص مبارزه با قاچاق کالا و ارز بررسی شد.