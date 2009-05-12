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۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۷:۴۷

کالا قاچاق اقتصاد اردبیل را با بحران روبرو می کند

اردبیل - خبرگزاری مهر: فرماندار اردبیل با اشاره به تبعات سو اقتصادی کالاهای قاچاق گفت: رواج این پدیده در اردبیل، اقتصاد منطقه را با بحران روبرو خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، یوسف اکبری بعد از ظهر سه شنبه در جلسه مبارزه با قاچاق ارز و کالا در اردبیل اظهار داشت: کالاهای قاچاق علاوه بر پیامدهای اقتصادی، مضرات و خسارات مالی و جانی فراوانی را به مردم و جامعه تحمیل می کند.

وی موادمخدر، مشروبات الکلی، قرصهای روان گردان، مواد سوخت، نفت و بنزین و گازوئیل، البسه و لوازم آرایشی را از مهمترین کالاهای قاچاق عنوان کرد.

فرماندار اردبیل افزود: مبارزه جدی با ورود و خروج این قبیل کالاهای غیر قانونی را باید بر اساس اثرات خطرناک و نگران کننده این نوع کالاها طبقه بندی کرد.

وی همچنین مبارزه و مقابله با ورود و توزیع مواد مخدر، مشروبات الکلی و قرصهای روان را برای نجات جان جوانان و حفظ سلامتی جامعه اجتناب ناپذیر دانست و بیان دشت: باید برای آگاه سازی و بیداری جوانان و کنترل شدید قاچاقچیان اقدام جدی به عمل آورد.

اکبری از تشدید مقابله با ورود کالاهای قاچاق در اردبیل خبر داد گفت : دستگاه های مجری و ستاد مبارز با کالاهای قاچاق باید نسبت به کنترل و نظارت جدی بر جلوگیری از ورود کالاهای غیر قانونی اقدام کنند.

وی اضافه کرد: نیروهای انتظامی و سازمانهای ذیربط باید در مبارزه و برخورد با کالاهای قاچاق هماهنگی و همکاری های مستمر و نزدیکی داشته باشند تا به کنترل ورود و خروج منطقه شدت بخشند.

همچنین در این جلسه عملکرد و اقدامات نیروهای انتظامی، سازمان تعزیرات حکومتی، بازرسی و بازرگانی در خصوص مبارزه با قاچاق کالا و ارز بررسی شد.

کد مطلب 877316

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