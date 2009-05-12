ژاپن و روسیه برای همکاری های گسترده هسته ای توافق کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "سرگئی کرینکو" گفت که کشورش با ژاپن یک بسته توافقی برای همکاری به ارزش چندین میلیارد دلار امضا کرده که توافقات مذکور راههای همکاری بین دو طریف در زمینه انرژی را توسعه خواهد داد.

کرینکو که به همراه هیئتی به ریاست ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه به توکیو سفر کرده، گفت:این توافقات، فرصت هایی را برای استخراج مشترک اورانیوم در روسیه و کشورهای سوم نظیر مغولستان فراهم خواهد آورد.

رئیس آژانس انرژی اتمی روسیه گفت که دو کشور بیش از دو سال بر روی این قرار داد کار کرده اند.

مقام های ژاپنی ابراز امیدواری کردند که با توافقی که بر اساس قوانین و مقررات آژانس بین المللی انرژی اتمی صورت گرفته، شفافیت استفاده روسیه از انرژی هسته ای بهبود یابد.

ژاپن همچنین از روسیه خواسته است تا تضمین کند که مواد هسته ای آن به کشورهای دیگر منتقل نشود.

کرینکو همچنین ،با اشاره به توافق مقدماتی سال گذشته شرکت ژاپنی توشیبا و روس اتم برای همکاری در زمینه ساخت نیروگاه برق هسته ای ، تولید تجهیزات و سوخت هسته ای ،اعلام کرد که این دو شرکت در حال ساخت تاسیسات نگهداری و ذخیره سازی اورانیوم با درجه غنای پائین در ژاپن هستند.

این مقام روسی گفت قرار داد دو کشور را10 ساله عنوان کرد و گفت که ارزش آن میلیاردها دلار است که بر اساس آن دو طرف می توانند با همدیگر برای استخراج اورانیوم و کشف آن همکاری کنند.

وی همچنین از دعوت شرکت های ژاپنی همچون "میتسو" به روسیه برای استخراج اورانیوم در منطقه شمال روسیه(یاکوتیا) خبر داد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه ، بر اساس این توافق روسیه بر آن است تا ارائه مطمئن منابع انرژی هسته ای را به ژاپن پیشنها کند که این اقدام می تواند 30 درصد از کل برق تولیدی مورد نیاز ژاپن را از 53 نیروگاه آن تامین کند.

ولادیمیر پوتین پیشتر در گفتگو با رسانه های ژاپنی گفته بود که کشورش در حال برنامه ریزی برای افزایش سهم خود از بازار سوخت هسته ای ژاپن از 15 درصد فعلی به 25 درصد است.