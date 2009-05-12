مسئولان زمینه حضور زنان را پای صندوقهای رای فراهم کنند

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، اشرف جواهری بعد از ظهر سه شنبه در همایش زنان و انتخابات در محل استانداری مرکزی افزود: حضور زنان در انتخابات نشانه بیعت مجدد با آرمانهای امام راحل (ره) و انقلاب است.

وی با اشاره به تبلور یافتن شخصیت زن در جامعه اسلامی گفت: نگاه انقلاب اسلامی به زن، نگاه انسانی و به دور از منفعت ‌طلبی است و اسلام به منزلت واقعی زن توجه داشته و نگاه نظام به زنان نیز یک نگاه ارزشی و برگرفته از مکتب اسلامی است.

مدیرکل دفتر امور بانوان استانداری مرکزی اظهار داشت: برای رسیدن به جایگاه واقعی زنان باید مسئولان کشور با برنامه ‌ریزی در انجام این رسالت و وظیفه بزرگ تلاش کنند.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار استان مرکزی بر مشارکت جدی مردم در انتخابات ریاست ‌جمهوری برای خنثی شدن استراتژی دشمنان تاکید کرد و گفت: مشارکت و حضور آگاهانه در انتخابات کشور، تقویت دیپلماسی عمومی را در پی دارد.

ابوالقاسم نصراللهی افزود: انتخاب آگاهانه نه تنها باعث ایجاد تصویر مثبت در افکار عمومی جهان می شود بلکه در خنثی شدن توطئه‌ های دشمنان نقش مهمی دارد.

وی اظهار داشت: ایجاد تردید در اعتماد ملی، کم ‌رنگ نشان دادن انتخابات، جدایی بین مردم و جریانهای فکری و جلوگیری از پیشرفتهای فنی و علمی از راهبردهای خاص دشمنان در مورد کشور است.

وی با تاکید بر اینکه حضور آگاهانه و بی ‌نظیر مردم باعث اقتدار کشور ایران می شود، افزود: انتخاب رئیس جمهور توانمند و شجاع موجب اقتدار کشور در عرصه بین المللی خواهد شد.