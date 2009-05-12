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۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۸:۳۳

مسئولان زمینه حضور زنان را پای صندوقهای رای فراهم کنند

مسئولان زمینه حضور زنان را پای صندوقهای رای فراهم کنند

اراک - خبرگزاری مهر: مدیرکل دفتر امور بانوان استاندار مرکزی با تاکید بر حضور آگاهانه زنان در عرصه انتخابات گفت: مسئولان باید زمینه حضور زنان در پای صندوقهای رای را فراهم کنند تا آنان نیز با انتخاب آگاهانه در تعیین سرنوشت خود سهیم باشند.

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، اشرف جواهری بعد از ظهر سه شنبه در همایش زنان و انتخابات در محل استانداری مرکزی افزود: حضور زنان در انتخابات نشانه بیعت مجدد با آرمانهای امام راحل (ره) و انقلاب است.

وی با اشاره به تبلور یافتن شخصیت زن در جامعه اسلامی گفت: نگاه انقلاب اسلامی به زن، نگاه انسانی و به دور از منفعت ‌طلبی است و اسلام به منزلت واقعی زن توجه داشته و نگاه نظام به زنان نیز یک نگاه ارزشی و برگرفته از مکتب اسلامی است.

مدیرکل دفتر امور بانوان استانداری مرکزی اظهار داشت: برای رسیدن به جایگاه واقعی زنان باید مسئولان کشور با برنامه ‌ریزی در انجام این رسالت و وظیفه بزرگ تلاش کنند.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار استان مرکزی بر مشارکت جدی مردم در انتخابات ریاست ‌جمهوری برای خنثی شدن استراتژی دشمنان تاکید کرد و گفت: مشارکت و حضور آگاهانه در انتخابات کشور، تقویت دیپلماسی عمومی را در پی دارد.

ابوالقاسم نصراللهی افزود: انتخاب آگاهانه نه تنها باعث ایجاد تصویر مثبت در افکار عمومی جهان می شود بلکه در خنثی شدن توطئه‌ های دشمنان نقش مهمی دارد.

وی اظهار داشت: ایجاد تردید در اعتماد ملی، کم ‌رنگ نشان دادن انتخابات، جدایی بین مردم و جریانهای فکری و جلوگیری از پیشرفتهای فنی و علمی از راهبردهای خاص دشمنان در مورد کشور است.

وی با تاکید بر اینکه حضور آگاهانه و بی ‌نظیر مردم باعث اقتدار کشور ایران می شود، افزود: انتخاب رئیس جمهور توانمند و شجاع موجب اقتدار کشور در عرصه بین المللی خواهد شد.

کد مطلب 877321

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