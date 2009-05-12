ثبت 10 هزارو 347 اختراع در سال 1387در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور علاوه بر ارائه این آمار خبر داده است در دوازده ماهه سال گذشته همچنین 10 هزارو 217 علامت تجاری در کشور به ثبت رسیده است.

بر اساس این گزارش در این مدت 85 هزارو 193 شرکت در کشور با 17 درصد افزایش به نسبت سال 86 ثبت و 3 هزارو 779 شرکت با 12 درصد کاهش نسبت به سال قبل منحل شده است.

همچنین جمع درآمد ثبت شرکت ها در سال گذشته 26 میلیاردو 520میلیون و 716 هزار و 568 ریال بوده است که این میزان نیز 14 درصد افزایش را به نسبت سال 86 نشان می دهد.