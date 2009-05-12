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۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۷:۳۷

وزیر امور اجتماعی لبنان:

تمامی مردم لبنان از کمک و حمایت ایران برخوردارند

تمامی مردم لبنان از کمک و حمایت ایران برخوردارند

وزیر امور اجتماعی لبنان در تهران تاکید کرد که کمک های انسان دوستانه ایران فقط به گروه خاصی در لبنان مربوط نمی شود بلکه تمامی مردم لبنان از این کمک ها و حمایت ها برخوردارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، ماریو عون وزیر امور اجتماعی لبنان  روز سه شنبه با سلیمان جعفرزاده رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی دیدار و پیرامون راه های گسترش روابط دو جانبه به بحث و تبادل نظر پرداخت.

در این ملاقات ابتدا رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به علایق و مراودات دیرینه دو ملت، آمادگی جمهوری اسلامی ایران را برای کمک به روند بازسازی لبنان مورد تاکید قرار داد.

جعفرزاده با بیان اینکه صلح و ثبات در لبنان در سایه هماهنگی و اتحاد گروه های مختلف لبنانی، استمرار می یابد، افزود: دشمنان لبنان با توطئه ها و دسیسه های مختلف قادر نخواهند بود صفوف به هم پیوسته مردم لبنان را با تفرقه افکنی و اختلاف از میان ببرند.

وی در ادامه با ابراز خرسندی از روند تثبیت صلح و آرامش در لبنان تاکید کرد: از اینکه لبنان با درایت و هوشمندی رهبران سیاسی و کمک صادقانه تمام دوستان، توانست بار دیگر از نعمت صلح و ثبات برخوردار شود، خوشحالیم.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران از هر نوع کمکی که منجر به تقویت صلح، ثبات، انسجام و وحدت ملی لبنان شود، دریغ نخواهد کرد.

جعفرزاده با خاطر نشان ساختن اینکه سیاست اصولی و راهبردی جمهوری اسلامی ایران تلاش برای حفظ وحدت تمامی گروه های لبنانی است، گفت: همسویی تمام قومیت ها و گروه های لبنانی، عامل شکوفایی و پیشرفت این کشور است.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در پایان سخنان خود تعمیق پیوندهای دولتی و تفاهم میان ملت لبنان را موجب ارتقاء جایگاه و موقعیت این کشور در منطقه دانست.

در ادامه این ملاقات ماریو عون وزیر امور اجتماعی لبنان با اشاره به سابقه دیرینه دولتی دو کشور خواستار بسط  و گسترش مناسبات فی ما بین در ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی شد.

وی در ادامه با قدردانی از حمایت ها و کمک های جمهوری اسلامی ایران از ملت لبنان در طول دوران سخت و دشوار گفت: ما در دولت لبنان اطمینان داریم که کمک های انسان دوستانه ایران فقط به گروه خاصی مربوط نمی شود بلکه تمامی مردم لبنان از این کمک ها و حمایت ها برخوردارند.

کد مطلب 877325

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