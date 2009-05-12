تمامی مردم لبنان از کمک و حمایت ایران برخوردارند

به گزارش خبرگزاری مهر، ماریو عون وزیر امور اجتماعی لبنان روز سه شنبه با سلیمان جعفرزاده رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی دیدار و پیرامون راه های گسترش روابط دو جانبه به بحث و تبادل نظر پرداخت.

در این ملاقات ابتدا رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به علایق و مراودات دیرینه دو ملت، آمادگی جمهوری اسلامی ایران را برای کمک به روند بازسازی لبنان مورد تاکید قرار داد.

جعفرزاده با بیان اینکه صلح و ثبات در لبنان در سایه هماهنگی و اتحاد گروه های مختلف لبنانی، استمرار می یابد، افزود: دشمنان لبنان با توطئه ها و دسیسه های مختلف قادر نخواهند بود صفوف به هم پیوسته مردم لبنان را با تفرقه افکنی و اختلاف از میان ببرند.

وی در ادامه با ابراز خرسندی از روند تثبیت صلح و آرامش در لبنان تاکید کرد: از اینکه لبنان با درایت و هوشمندی رهبران سیاسی و کمک صادقانه تمام دوستان، توانست بار دیگر از نعمت صلح و ثبات برخوردار شود، خوشحالیم.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران از هر نوع کمکی که منجر به تقویت صلح، ثبات، انسجام و وحدت ملی لبنان شود، دریغ نخواهد کرد.

جعفرزاده با خاطر نشان ساختن اینکه سیاست اصولی و راهبردی جمهوری اسلامی ایران تلاش برای حفظ وحدت تمامی گروه های لبنانی است، گفت: همسویی تمام قومیت ها و گروه های لبنانی، عامل شکوفایی و پیشرفت این کشور است.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در پایان سخنان خود تعمیق پیوندهای دولتی و تفاهم میان ملت لبنان را موجب ارتقاء جایگاه و موقعیت این کشور در منطقه دانست.

در ادامه این ملاقات ماریو عون وزیر امور اجتماعی لبنان با اشاره به سابقه دیرینه دولتی دو کشور خواستار بسط و گسترش مناسبات فی ما بین در ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی شد.

وی در ادامه با قدردانی از حمایت ها و کمک های جمهوری اسلامی ایران از ملت لبنان در طول دوران سخت و دشوار گفت: ما در دولت لبنان اطمینان داریم که کمک های انسان دوستانه ایران فقط به گروه خاصی مربوط نمی شود بلکه تمامی مردم لبنان از این کمک ها و حمایت ها برخوردارند.