به گزارش خبرگزاری مهر، عنوان اولین نشست تخصصی انجمن علمی نقد ادبی، "ما و تفکر نقاداننه" است که یکشنبه 27 اردیبهشت برگزار می‌شود. در این نشست علی‌محمد حق‌شناس، امیرعلی نجومیان، محمود فتوحی و امید همدانی، سخنرانی می‌کنند.



"نظریه و نقد ادبی؛ مناسبات، مشابهت‌ها و تفاوت‌ها" و "چیستی نگاه انتقادی به ادبیات"، از مباحثی است که در این جلسه به آنها پرداخته می‌شود.



این نشست یکشنبه ساعت 16 در تالار همایش‌های پژوهشکده اقتصاد، در جنوبی دانشگاه، واقع در تقاطع بزرگراه جلال آل‌احمد و چمران، دانشگاه تریبت مدرس برگزار می‌شود.

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