جلسه ویژه آشتیانی و انصاریفرد / تصمیمات مهم ضد دلالیسم

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست که از ساعت 11 صبح آغاز شد و به مدت یک ساعت به طول انجامید تصمیمات و توافق های مناسبی بین دو باشگاه صورت گرفت.

در این نشست امیررضا واعظ آشتیانی و عباس انصاریفرد لیست گزینه های مورد نظر برای خرید در فصل نقل و انتقالات را با یکدیگر بررسی کردند تا به مانند سالیان اخیر تداخل و اتفاق های نامناسب موجب تورم قیمت بازیکنان نشود.

در کنار این مباحث محرمانه دو طرف با صدور بیانیه ای مشترک مواضع دو باشگاه را درباره فصل نقل و انتقالات تعیین کردند. متن بیانیه مشترک مدیران عامل باشگاه های استقلال و پرسپولیس به این شرح است:

« با عنایت به رهنمودهای مقام محترم ریاست سازمان تربیت بدنی، جناب آقای مهندس علی آبادی و دیدگاه های نوین فدراسیون فوتبال کشورمان مبنی بر سالم سازی فضای فوتبال و دوری از پدیده شوم دلالیسم، اعلام می دارد که در طول نقل و انتقالات و جهت عقد قرارداد با بازیکنان، صرفاً شخص بازیکن به تنهایی و یا به همراه مدیر برنامه رسمی نقل و انتقالات خود که دارای مجوز از فدراسیون فوتبال هستند می توانند با این دو باشگاه وارد مذاکره شوند.

ضمنا خاطرنشان می سازد این دو باشگاه رقابتی برای جذب بازیکن از یکدیگر نخواهند داشت. امید است این حرکت در جهت بهبود وضعیت فوتبال کشورمان موثر و مفید فایده واقع گردد.»