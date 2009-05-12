هفدهمین همایش هماهنگی ارگانهای دریایی کشور در رشت آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، در این همایش دو روزه که جمعی از مدیران ارشد و کارشناسان سازمان بنادر و دریانوردی و دست اندرکاران شرکتهای خصوصی فعال در بنادر استان گیلان شرکت داشتند ابتدا پیام رئیس جمهور از سوی مدیرعامل بنادر و دریانوردی کشور قرائت شد.

در بخشی از این پیام ضمن تاکید بر نقش صنعت دریا نوردی در توسعه همه جانبه کشور آمده است : "یافتن راهکارهای علم نوین متناسب با شرایط جغرافیایی و ظرفیتهای بندری کشور می تواند استراتژی مناسبی برای صنعت دریا نوردی، حفاظت از محیط زیست و اشتغال تعریف کند و زمینه تحول و توسعه و بنادر و حمل و نقل دریایی بیش از پیش فراهم سازد".

هدف از برپایی این همایش ایجاد هماهنگی بیشتر و اتخاذ راهکارهای عملی برای تحقق برنامه های سالانه ارگانهای دریایی عنوان شده است.

این همایش در قالب پنج کارگاه آموزشی با محوریت بررسی راهکارهای تحقق سریعتر اهداف اصل 44 قانون اساسی، مدیریت منابع بندری، بحران اقتصاد جهانی، خصوصی ساز با توسعه دریا محور و مدیریت پشتیبانی و فرا ساحل برگزار شده است.

همچنین در مراسم افتتاحیه این همایش تمبر یاد بود هفدهمین یادبود همایش ارگانهای دریایی کشور و دائره المعارف جامع دریایی و بندری رونمایی شد.

در حاشیه این همایش نمایشگاهی بر پا شده که بخشی از توانمندی ها و دست آوردهای صنعت دریانوردی 70 شرکت خصوصی و دولتی را در 36 غرفه ارائه می دهد.

هفدهمین همایش هماهنگی ارگانهای دریایی فردا با صدور قطعنامه ای به کار خود پایان می دهد.