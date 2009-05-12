دشتهای ممنوعه کشور با بحران آب مواجه هستند

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، عباس رجائی بعدازظهر سه شنبه در بازدید از طرحهای اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی افزود: قانون جامع منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در دستور کمیسیون کشاورزی قرار دارد و کلیات این قانون به تصویب مجلس رسیده است.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر پیشنهادات نمایندگان و مجموعه نظارت بخش دولتی و غیر دولتی فعال در عرصه مرتع، جنگل و محیط زیست جمع آوری شده است، اظهار داشت: امید است این موضوع خردادماه برای بررسی جزئیات در دستور کار کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی قرار گیرد.

وی با بیان اینکه منابع طبیعی از ارکانهای توسعه پایدار است که باید در برنامه ‌ریزی‌ های کشور لحاظ شود، گفت: توجه به منابع طبیعی از اولویتهای کمیسیون کشاورزی در دوره هشتم است و از آنجا که مسائل مربوط به آب، خاک، هوا و محیط زیست انسانی ارتباط تنگاتنگی با مسائل منابع طبیعی دارد برای حل معضل کمبود آب و حفظ خاک باید منابع طبیعی مورد توجه قرار گیرد.

رجایی با اشاره به اینکه جای منابع طبیعی در شورای فرهنگ عمومی کشور خالی است، خاطرنشان کرد: حفظ و توسعه منابع طبیعی نیازمند مشارکت مردم است و در اصل با یک جریان دولتی امکان پذیر نیست.

وی افزود: تهیه سند ملی توسعه پایدار، به صورت مشترک توسط وزارت جهاد کشاورزی، سازمان جنگلها و مراتع و سازمان حفاظت از محیط زیست قرار است انجام شود که در کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی مورد بررسی قرار گرفته است.