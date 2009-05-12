آماده تمدید قرارداد با صنعت مس هستم

مهدی کیانی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: صنعت مس کرمان جواز حضور در جام باشگاههای آسیا را در فصل آینده دارد و به همین دلیل می تواند مقصد خوبی برای بازیکنان باشد.

وی افزود: مس کرمان خود را به عنوان یکی از تیمهای مقتدر لیگ برتر معرفی کرده است و دلیل اصلی این امر هماهنگی مجموعه باشگاه و مدیریت خوب مسئولان باشگاه در طول فصل بود.

کیانی در خصوص تمدید قرارداد با مس کرمان افزود: پیشنهاد تمدید قرارداد با تیم مس داده شده است اما نهایتا همه چیز بعد از مذاکره با مدیریت باشگاه مشخص می شود اما با توجه به شرایط تیم تمایل به تمدید قرارداد برای حضور در فصل آینده در مس دارم.

وی افزود: یکدستی تیم در فصل گذشته نگذاشت که تیم از حاشیه ها ضربه بخورد و با اقتدار توانستیم به لیگ آسیا صعود کنیم و اگر شرایط همانند سال گذشته باشد در فصل جاری نیز مس می تواند از آبروی از دست رفته در جام باشگاههای آسیا دفاع کند.