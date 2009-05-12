سرانه فضای آموزشی در گلستان سه و پنج صدم مترمربع است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، قربانعلی شیرزاد عصر سه شنبه در همایش خیرین مرسه ساز در گرگان افزود: میزان تعهد خیرین در اولین جشنواره یک میلیارد و 110 میلیون ریال بود که در جشنواره دهم خیرین در سال گذشته به 80 میلیارد ریال افزایش یافته است.

وی اظهار داشت: در استان حدود 2 هزار و 500 کلاس تخریبی و 81 مدرسه استیجاری وجود دارد و میزان تراکم هر کلاس حدود 29 نفر و بالاتر از میانگین کشوری است.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر 155 مدرسه با هزار و 53 کلاس و 173 هزار متر مربع زیربنا در دست ساخت است و 98 مدرسه با هزار و 29 کلاس در حال مطالعه است.



نماینده ولی فقیه در گلستان نیز گفت: اولین شرط و بهترین عمل این است که باعث سازندگی انسان شود و فرد را به خدا نزدیک کند و عمل سازنده موجب افزایش ایمان و اعتقاد می شود.

آیت الله سیدکاظم نورمفیدی افزود: بین مسجد و مدرسه سازی، مدرسه سازی مهمتر بوده و اگرچه مسجد خانه خدا و محل عبادت است،اما مدرسه سازی مهمتر است.

وی اظهار داشت: ساخت مدرسه دارای برکات دنیایی و اخروی است و باید قدر انسانها خیر و نیک اندیش را دانست و ارج نهاد.