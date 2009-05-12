به گزارش خبرنگار مهر، اولین مناظره بین نمایندگان ویژه 4 نامزد مطرح انتخابات ریاست جمهوری عصر سه شنبه با حضور حمیدرضا جلایی پور به نمایندگی از میر حسین موسوی، عباس عبدی به نمایندگی از حجت الاسلام کروبی، رضا طلایی نیک به نمایندگی از محسن رضایی و علیرضا ذاکر اصفهانی به نمایندگی از محمود احمدی نژاد در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار شد.

رضا طلایی نیک که به نمایندگی از محسن رضایی در این جلسه مناظره سخن می گفت، در پاسخ به سئوالی درباره آزادی بیان و مطبوعات در دولت نهم اظهار داشت: در دولت اصلاحات از جهاتی مطبوعات و جامعه مدنی به رغم برخی افراطی گری ها تقویت شد و لذا برای قضاوت عادلانه باید طرح جامعه مدنی در دولت اصلاحات و دستاوردهای این دولت را مورد اشاره قرار داد که البته بعضا همراه با افراطی گری ها و ساختار شکنی هایی بود، اما در مجموع منجر به بهبود وضعیت نسبت به گذشته شد.

وی گفت: در دولت اصلاحات با ورود شاکله ها و کارکردهای مدنی وضعیتی به مراتب بهتر نسبت به گذشته داشتیم اما در دولت نهم با ایجاد برخی محدودیت ها و ضعف در مدیریت جامعه مدنی و فضای مطبوعات شاهد ضعف های بسیاری در این خصوص بودیم.

وی تاکید کرد که در دولت دهم اهمیت جامعه مدنی و آزادی مطبوعات باید فارغ از قوم سالاری و بدون قانونگریزی در دستور کار باشد تا مطبوعات جایگاه واقعی خود را پیدا کرده تا از استفاده ابزاری و حزبی از این مقوله ها جلوگیری شود و آنها را در جهت منافع ملی قرار دهد.

حمید رضا جلایی پور که به نمایندگی از میر حسین موسوی در این مناظره شرکت کرده بود در ادامه درباره این موضوع اظهار داشت: دولت باید امنیت و عدالت را در ایران فراهم کند. جامعه مدنی یعنی اینکه اتحادیه ها، اقشار و احزاب بتوانند حرف های خود را بزنند و مطالبات خود را پیگیری کنند، مشکل ما در ایجاد یک جامعه مدنی این است که در شرایط کنونی کشور انگار باید تنها صدای دولت شنیده شود و سایر اقشار، احزاب و نهادهای مردمی نیز تریبونی نداشته و تنها تریبون حاضر در جامعه صدا و سیما باشد.

وی افزود: خاتمی می خواست فرآیند مشکلات مردم در جامعه طرح شود و اتحادیه ها و احزاب نیز ساماندهی شوند. ولی دولت نهم این عرصه را تخریب کرده و می گوید مردم فقط باید رئیس جمهور را بدرقه کنند در معنای جامعه مدنی یعنی به راه انداختن افراد به دنبال رئیس جمهور.

در ادامه این مناظره طلایی نیک در مورد موضوع صیانت از آرا خاطر نشان کرد: درباره صیانت از آرا تنها باید تابع قانون باشیم متاسفانه در قانون انتخابات ریاست جمهوری نواقص و ابهامات جدی وجود دارد ما قبلا در مجلس و بر اساس برنامه چهارم ، دولت را موظف کرده بودیم که در سال اول دوره نهم ریاست جمهوری قانون جامع انتخابات به مجلس ارائه شود چون این قانون در موضوعات مختلف با اعمال سلیقه صورت می گرفت.

وی ادامه داد: باید دستور آغاز به کار انتخابات ریاست جمهوری 3 ماه قبل از آغاز انتخابات صادر می شد که متاسفانه در همین همین دوره انتخابات ریاست جمهوری شاهد بودیم که دستور آغاز انتخابات به حداقل زمان ممکن موکول شد که این نشان دهنده نقص قانون انتخابات و ابهامات موجود در آن است.

دبیر کل سابق حزب توسعه و عدالت با بیان اینکه فعلا انحرافی در موضوع انتخابات ملاحظه نمی شود، گفت: باید تمام کاندیداها بر اساس قانون پای تمام صندوق های رای در انتخابات ریاست جمهوری دهم ناظر داشته باشند تا سلامت انتخابات حاصل شود. چرا که صیانت از آرا می تواند با توافق ملی قبل از قانون مطرح شود اما جنجال سازی تنها برمشارکت مردم تاثیر می گذارد و موضوع صیانت از آرا را به جایی نمی رساند.

حمیدرضا جلایی پور نیز در پاسخ به نماینده محمود احمدی نژاد که مدعی تقویت برنامه هایی همچون نود در دوره رئیس جمهور نهم شد، گفت: 90 ما در زمان اصلاحات در مطبوعات بود اگر 90 نداشتیم به خاطر این بود که صدا و سیما دست ما نبود، جامعه مدنی یعنی بحث سلایق و گرایش های مختلف تنها مربوط به زمان انتخابات نباشد و اگر هم دانشجویانی در این زمینه به اظهار نظر پرداختند و گرایششان مخالف ما بود فردا ستاره های خود را نشمارند.

وی درباره موضوع صیانت از آرا نیز گفت: تجربه انتخابات قبلی این بود که چهره های شاخص نظام از جمله آیت الله هاشمی رفسنجانی، کروبی و خاتمی از نحوه آن انتخابات راضی نبودند و در مورد آن حرف دارند متاسفانه در حال حاضر عوامل نظارت و اجرا یکی هستند و اگر اطیمنان لازم را به مردم ندهند این موضوع نگران کننده است.

در ادامه این مناظره رضا طلایی نیک نماینده سابق مجلس درباره دیدگاه های کاندیدای متبوعش به منظور برقراری رابطه با آمریکا و چگونگی ادامه موضوع هسته ای در صورت رئیس جمهور شدن تصریح کرد: محسن رضایی قبل از انتخابات برنامه های خود را بر سه مبنای مدیریت، اقتصاد و تعامل بین المللی به تدریج اعلام خواهد کرد. البته بهره گیری از محیط بین المللی به بهترین شکل ممکن یکی از برنامه های سه گانه رضایی است که بر اساس آن معتقدیم استفاده حرفه ای از فرصت های بین المللی باعث حل بسیاری از چالش های پیش روی کشور خواهد شد. ما یکی از ضعف های دولت نهم را عدم بهره گیری حرفه ای از فرصت های بین المللی می دانیم که برای کشور در طول دوره این دولت ایجاد شد.

وی افزود : فرصت های تاریخی در منطقه با سقوط طالبان و صدام و وضعیت بحران اقتصادی جهان برای کشور ایجاد شد که به دلیل ضعف در دیپلماسی حرفه ای و دستگاه دیپلماسی و بهره برداری احساسی و روانی از مسائل خارجی نتوانستیم در جهت ارتقاء منافع ملی و برخورداری از فرصت های بین المللی از آن بهره بگیریم.

نماینده محسن رضایی در این مناظره با اشاره به طی کردن 3 مرحله تسلط، ، رقابت و تقابل و تعادل از سوی کشور آمریکا و جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد: آمریکا چون از تقابل کشورمان نتیجه دلخواه را نگرفته لذا به سمت تعادل آمده است و یکی از پیروزی های جمهوری اسلامی ایران با حضور مردمی و هوشمندی رهبر انقلاب اسلامی و اتمام جنگ سرد برای ما در این زمینه ایجاد شد که نقش دیپلماسی و سیاست خارجی دولت دهم در بهره گیری از این مقوله بسیار حیاتی است.

وی تاکید کرد: هر کسی که رئیس جمهور دوره دهم انتخابات ریاست جمهوری ایران شود از وضعیت انفعال در دولت اصلاحات و سطحی نگری در دولت نهم در موضوع سیاست خارجی و دیپلماسی بین المللی باید گذر کرده و به سمت دیپلماسی حرفه ای و بهره گیری از این عرصه ایجاد شده برای کشور در موضوعات فرهنگی و اقتصادی فعالیت نماید.

حمید رضا جلایی پور که به نمایندگی از میر حسین موسوی در این مناظره حاضر شده بود درباره موضوع سیاست خارجی مد نظر این کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری دهم نیز اظهار داشت: سیاست خارجی تنش زدای هاشمی بعد از اتمام جنگ و اطمینان سازی خاتمی در بعد بین المللی به سیاست خارجی مد نظر مهندس موسوی در دولت دهم خواهد بود و او نیز این دو موضوع را در عرصه بین المللی دنبال خواهد کرد. نخست وزیر کشورمان در دوران دفاع مقدس کسی است که متوجه شده که مهمترین مشکلات کشور ناشی از توقف رشد و توسعه است و معتقد است نیروهای ما برای تحقق توسعه باید بتوانند در دنیا کار کنند.

وی اضافه کرد: سیاست خارجی دولت نهم شعاری و پر هزینه بوده است. اعتماد زایی خاتمی در موضوع سیاست خارجی بسیار مهم بود چون حادثه 11 سپتامبر در زمان او اتفاق افتاد و اگر این سیاست اعتماد زایی خاتمی نبود آمریکا به جای لشکر کشی به عراق و افغانستان به ایران لشکر می کشید.

وی گفت: در شرایطی که آمریکا در عراق و افغانستان در گل مانده و ما طی این سالها 270 میلیارد دلار درآمد نفتی داشته ایم متاسفانه اروپا به آمریکا نزدیک شده عرب ها به هر دوی آنها اما ما هر روز باید به ونزوئلا برویم پیش چاوز و او به ایران بیاید پیش ما.

جلائی پور افزود: اعتماد سازی خاتمی به حدی بود که برای برقراری سیاست خارجی به جای سفر به کشورهای دسته چندم جهان به اروپا دعوت می شد و برای همین هم از آن هواپیمای جدید بهره گرفت چون هواپیمای قدیمی را به اروپا راه نمی دادند جالب است که دولت نهم خرید آن هواپیما را به مسخره گرفت و خودش سوار آن هواپیما شد.

وی درباره موضع موسوی در خصوص موضوع هسته ای نیز اظهار داشت: مهندس موسوی موضوع هسته ای را شعاری برای خود نمی سازد. متاسفانه دولت نهم می خواهد با عظمت طلبی هسته ای دیگر مشکلاتش را حل کند از سویی باید اشاره کنم که موضوع هسته ای از زمان مهندس موسوی پایه گذاری شد و در زمان اقایان هاشمی و خاتمی روی آن کار شد لذا کار درستی نیست که دولت بخواهد درباره این موضوع سهم خواهی کند.