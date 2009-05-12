به گزارش خبرنگار مهر، نشست مطبوعاتی دهمین جشنواره بین‌المللی رادیو عصر امروز با حضور مسعود احمدی دبیر دهمین جشنواره بین‌المللی رادیو و مدیر رادیو جوان، یدالله گودرزی مدیر روابط عمومی جشنواره و اصحاب خبرگزاری‌ها و مطبوعات در ساختمان شهدای رادیو برگزار شد.

احمدی با اشاره به شرکت 40 کشور در دهمین جشنواره بین‌المللی رادیو گفت: جشنواره دهم رادیو از 357 روز پیش کار خود را شروع کرد و ما سعی کردیم با بررسی نقاط قوت و ضعف دوره‌های قبلی جشنواره دهم را برگزار کنیم. دبیرخانه جشنواره هم از تیر ماه پارسال کار خود را جدی آغاز کرد. در جشنواره امسال رادیوهای محلی را شناسایی و از آنها هم که همچون مویرگ عمل می‌کنند، دعوت کرده‌ایم.

وی در ادامه افزود: 2000 رادیو محلی از طریق سایت، سفارتخانه‌ها و ... شناسایی کردیم. برای برگزاری جشنواره رادیو از همکاری ABU اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های آسیا و اقیانوسیه بهره می‌بریم. شیوه‌نامه جشنواره رادیو به زبان‌های انگلیسی، آلمانی، فرانسه و عربی تهیه شده و سایت جشنواره هم به زبان‌های فارسی، عربی، انگلیسی و فرانسه راه‌اندازی شد. پارسال اولین اجلاس رادیو برگزار شد و مباحث تخصصی مطرح شد.

دبیر دهمین جشنواره رادیو با اشاره به برگزاری دومین اجلاس رادیو گفت: در اجلاس امسال از ترکیب چهار دانشگاه بزرگ علامه طباطبایی، دانشگاه تهران، امام صادق و آزاد اسلامی بهره می‌بریم و کمیته علمی هم تشکیل داده‌ایم. مراسم افتتاحیه جشنواره 28 اردیبهشت ساعت 8:30 صبح و اختتامیه 29 اردیبهشت ساعت 20:30 در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار می‌شود. از 42 کشور مقاله دریافت کردیم.

احمدی خاطر نشان ساخت: امسال ما نسبت به آثار شرکت‌‌کنندگان سختگیری داشتیم و آثاری که با موضوعات جشنواره انطباق نداشت، رد کردیم. در مجموع جشنواره امسال دقیق برگزار می‌شود. امسال 920 اثر رادیویی و 145 مقاله به دبیرخانه جشنواره ارسال شد و هفت داور خارجی و ایرانی بررسی نهایی را انجام دادند.

وی با اشاره به برگزاری هشت نشست در جشنواره رادیو گفت: افرادی که در پنل‌های تخصصی شرکت می‌کنند، بعد از پایان جشنواره گواهینامه علمی دریافت می‌کنند. این کار برای اولین بار انجام می‌شود. همچنین در جشنواره امسال موضوع شعار امسال اصلاح الگوی مصرف را محور قرار دادیم و برنامه‌های داخلی و خارجی با این محوریت ارسال و داوری شد. علاوه بر آن غزه یکی دیگر از موضوعات بود.

دبیر دهمین جشنواره رادیو در پاسخ به سئوال مهر مبنی بر اینکه جشنواره با چه هدف اعطای گواهینامه علمی را امسال در کار خود قرار داد؟ توضیح داد: به هر حال وقتی وارد محتوای علمی می‌شویم و از یک جشنواره گذر می‌کنیم باید لوازم آن را در نظر بگیریم. البته ما فقط به افراد شرکت‌کننده در پنل‌ها این گواهینامه را می‌دهیم و برای آن ظرفیت مشخصی تعیین کرده‌ایم.

احمدی در پاسخ به این سئوال که با توجه به نزدیک شدن به انتخابات آیا فضای جشنواره هم سیاسی می‌شود، گفت: با برگزاری جشنواره رادیو توانمندی‌ها رسانه ملی مشخص می‌شود. جشنواره رادیو سیاسی نیست، بلکه فرهنگی است تا قدرتمندی رسانه خود را نشان دهیم. هدف ما آشنایی برنامه‌‌سازان کشورهای مختلف با فرهنگ و هویت ایران است.

وی در پاسخ به سئوال مهر که با توجه به هزینه زیادی که صرف مهمانان خارجی می‌شود، آیا آماری در اختیار دارید که آنها بعد از بازگشت به کشورشان برنامه‌ای درباره ایران می‌سازند؟ گفت: دعوت از مهمانان با رعایت ضوابطی انجام می‌شود و ما هزینه اضافی نداریم، چرا که مهمانان برای گردشگری به ایران نیامده‌اند. مسلماً بعد از جشنواره فعالیت ما با آنها قطع نمی‌شود و برنامه‌های رادیویی تبادل می‌شود.

دبیر جشنواره رادیو خاطر نشان ساخت: مثلاً با کشورهای تاجیکستان، لبنان، بوسنی و هرزگوین، آلمان، مکزیک، ونزوئلا و ... تبادل برنامه انجام می‌شود. ما برنامه‌های خود را برای آنها می‌فرستیم و آنها هم پخش و آن را گزارش می‌دهند. از سوی دیگر هر سال قبل از جشنواره هم برنامه‌های آماده و به کشورهای شرکت‌کننده ارسال می‌شود تا اطلاعات خوبی درباره برنامه‌های ایران داشته باشند، امسال هم بیش از 50 برنامه آماده و ارسال شد.

احمدی در پاسخ به سئوال مهر، ولی همیشه برنامه‌سازان خارجی شرکت‌کننده در جشنواره رادیو اظهار بی‌اطلاعی از برنامه‌های رادیو ایران می‌کنند، توضیح داد: برنامه‌ها برای برنامه‌سازان ارسال نمی‌شود، بلکه برای مدیران رسانه فرستاده می‌شود، به همین دلیل ممکن است آنها اطلاعات‌شان درباره برنامه‌های رادیویی ایران کم باشد.

وی درباره پوستر و تندیس دهمین جشنواره رادیو گفت: پوستر جشنواره درخت دیجیتال است که حرکت رادیو را از آنالوگ به دیجیتال نشان می‌دهد. امسال دو تندیس در نظر گرفته شده است. به برگزیدگان داخلی هر شبکه رادیویی تندیسی اهدا می‌شود که ترکیب مدرن و سنتی است و اسماعیل گیوه‌چی طراح آن است. به برگزیدگان بین‌الملل جشنواره هم همان تندیس پارسال داده می‌شود، اما یک تفاوت دارد و آن هم تغییر پایه آن است، چون پایه آن را سنتی طراحی کردیم.

احمدی در پایان افزود: متولی برگزاری دهمین جشنواره رادیو رادیو جوان است و امسال دو بخش ویژه خانواده و جوان هم در جشنواره داریم.

* این نشست با تاخیر یکساعته آغاز شد و مسعود احمدی دبیر دهمین جشنواره رادیو و مدیر رادیو جوان دلیل آن را حضور در یک برنامه زنده رادیو جوان ذکر کرد.

* پنج دقیقه قبل از شروع مراسم دست‌اندرکاران جشنواره بنر پوستر جشنواره رادیو را نصب کردند.