منتظر فرمول آمریکا در خصوص کاهش تسلیحات اتمی هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، "سرگئی لاوروف" گفت: روسیه منتظر پیشنهادات آمریکا درباره تعداد کلاهک های هسته ای ذخیره در هر دو کشور است.

وی ادامه داد: درباره کلاهک های هسته ای ذخیره، چگونگی شمارش کلاهک ها بسیار مهم است و ما منتظر پیشنهادات هستیم تا اصول امنیتی برابر در این مورد ملاحظه شود.

لاوروف ادامه داد: ما به نقطه نظر واشنگتن "نه" نمی گوییم اما منتظر فرمول ایالات متحده در این خصوص هستیم.

وی درباره دیدارهای غیررسمی انجام شده بین مقامات روس و آمریکا درباره کاهش سلاح های استراتژیک گفت: دو کشور اکنون به این نتیجه رسیده اند که می توانند بر تفاوت ها فائق آیند و شانس به توافق رسیدن در اینباره وجود دارد.

لاوروف هفته گذشته به منظور آماده کردن شرایط برای نشست مشترک روسیه-آمریکا در ماه جولای به واشنگتن سفر کرد. اوباما قرار است از تاریخ 6 تا 8 جولای از مسکو دیدار کند.