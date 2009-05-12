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۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۷:۲۱

لاوروف:

منتظر فرمول آمریکا در خصوص کاهش تسلیحات اتمی هستیم

منتظر فرمول آمریکا در خصوص کاهش تسلیحات اتمی هستیم

وزیر خارجه روسیه با اشاره به سفر رئیس جمهور آمریکا به مسکو، کرملین را در انتظار فرمول کاخ سفید در خصوص کاهش تسلیحات اتمی عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، "سرگئی لاوروف" گفت: روسیه منتظر پیشنهادات آمریکا درباره تعداد کلاهک های هسته ای ذخیره در هر دو کشور است.

وی ادامه داد: درباره کلاهک های هسته ای ذخیره، چگونگی شمارش کلاهک ها بسیار مهم است و ما منتظر پیشنهادات هستیم تا اصول امنیتی برابر در این مورد ملاحظه شود.

لاوروف ادامه داد: ما به نقطه نظر واشنگتن "نه" نمی گوییم اما منتظر فرمول ایالات متحده در این خصوص هستیم.

وی درباره دیدارهای غیررسمی انجام شده بین مقامات روس و آمریکا درباره کاهش سلاح های استراتژیک گفت: دو کشور اکنون به این نتیجه رسیده اند که می توانند بر تفاوت ها فائق آیند و شانس به توافق رسیدن در اینباره وجود دارد.

لاوروف هفته گذشته به منظور آماده کردن شرایط برای نشست مشترک روسیه-آمریکا در ماه جولای به واشنگتن سفر کرد. اوباما قرار است از تاریخ 6 تا 8  جولای از مسکو دیدار کند.

کد مطلب 877350

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