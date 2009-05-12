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۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۷:۴۴

علی منیری:

350 هزار نفر در کانونهای دانشجویی هلال احمر ساماندهی شدند

350 هزار نفر در کانونهای دانشجویی هلال احمر ساماندهی شدند

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون جذب و ساماندهی جمعیت هلال احمر کشور گفت: 350 هزار نفر عضو کانونهای دانشجویی هلال احمر در کشور هستند.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سید علی منیری عصر سه شنبه در نشست با کانونهای دانشجویی هلال احمر در گرگان افزود: این تعداد اعضا در 747 کانون در بخشهای مختلف در کشور فعالیت می کنند.

وی اظهار داشت: ایجاد فرصت برای جوانان و تامین تجهیزات کافی از جمله برنامه ها برای تقویت کانونهای دانشجویی در کشور است که پیگیری می شود.

وی خاطرنشان کرد: این کانونها در دوره های آموزشی، اردوهای جهادی، مسابقات فرهنگی و ورزشی، انجمن های علمی و فرهنگی و ... فعالیت دارند و خدمات ارائه می کنند.

به گفته منیری، این جمعیت از خردسال ترین فرد تا کهنسال ترین را در برمی گیرد و بر این اساس بحث ایمنی، نحوه برخورد با حوادث در کانونهای استان از جمله کانون غنچه ها در حال آموزش است.

معاون جذب و ساماندهی جمعیت هلال احمر کشور بیان داشت: آگاهی بخشی و ارائه آموزش برای برخورد صحیح در مواقع بحرانی و حوادث امری ضروری است و باید در این حوزه برنامه ریزی شود.

وی یادآور شد: کانونهای امدادی دانشجویی در حوزه فعالیتهای این جمعیت نقش راهبردی دارد و در مقابل چالشها و ناهنجاریهای اجتماعی، باید فرصتی را برای ارائه خدمات جوانان علاقمند فراهم شود.

کد مطلب 877351

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