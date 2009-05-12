ملت هوشیار ایران پرشور و شعور پای صندوقهای رأی حضور خواهد یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، رهبرمعظم انقلاب اسلامی با تشریح علل وعوامل عزت ملی به عنوان مسئله ای بسیار مهم و اساسی، آن را از نشانه های حیات حقیقی یک جامعه سرافراز و پویا و از عوامل مهم ایستادگی در مقابل بیگانگان خواندند و افزودند: ملتی که از«تاریخ و فرهنگ و موجودیت» خود، احساس حقارت و ذلت نکند و با چشم غرور و امید به داشته ها، سنن، آداب و تاریخ و مفاخر خود بنگرد، از عزت ملی برخوردار است و این مهم به فرموده قرآن کریم با اتکای به ایمان محقق خواهد شد چرا که عزت، مخصوص پروردگار، پیامبر خدا و مؤمنان به پروردگار است.

ایشان با اشاره به تلاش استعمارگران وحکومتهای وابسته برای القای احساس حقارت درملت ایران، سیاستهای مذلت بار حکومت های دیکتاتوری و فاسد قاجار و پهلوی را در مقابل انگلیس و امریکا مصیبت بزرگ ملت ایران در دوران قبل از انقلاب دانستند و خاطرنشان کردند:ملت ایران با اتکای به اسلام و به رهبری امام عظیم الشأنی که مظهر عزت این ملت و این سرزمین بود در مقابل چنین مصیبتی قیام کرد و امروز مردم ایران به ایرانی بودن و مسلمان بودن خود افتخار می کنند و قدرتمندان عالم هم معترفند که تهدیدات آنها هیچ تأثیری در ملت عزتمند ایران و نظام مقتدر و پرنفوذ اسلامی ندارد.

حضرت آیت الله خامنه ای حفظ عزت ملی را در گرو حفظ ایمان، وحدت، اقدام شجاعانه، استقامت و ارتقای روحیه «کار و تلاش و ابتکار» خواندند و افزودند: حفظ عزت ملی نقطه ای اساسی در تحلیل حوادث سیاسی است و همه مردم بخصوص جوانان باید در بررسی مسائل، به علل تداوم عزت ملی توجه کافی کنند.

ایشان عناصر برهم زننده وحدت ملی را عوامل آگاه و یا ناآگاه دشمن خواندند و تأکید کردند: هرکسی وحدت ملی را به بهانه های مذهبی از جمله طرفداری از شیعه و سنی خدشه دار کند چه شیعه باشد و چه سنی، مزدور دشمن و دشمن اسلام است چه بداند و چه نداند.

حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به ناآگاهی برخی عوامل مزدور دشمن افزودند: بسیاری از عناصر و عوامل وهابی و سلفی که در عراق و افغانستان و پاکستان اقدامات تروریستی می کنند متوجه مزدوری خود نیستند همچنانکه فرد شیعه ای که به مقدسات اهل سنت توهین می کند حتی اگر متوجه نباشد مزدور دشمن است.

رهبرانقلاب اسلامی افزودند: درنگاه جماعت سلفی و وهابی، شیعیان واهل سنتِ محب اهل بیت و اهل سنت پیرو عرفان قادری، در هرجای دنیا باشند کافرند اما حقیقت این است که پیروان این فکر شوم مأمور ایجاد اختلاف میان برادران مسلمان هستند همچنانکه شیعه ای که از روی نادانی و یا غرض به مقدسات اهل سنت توهین می کند مأمور ایجاد اختلاف است و بهرحال رفتار هر دو گروه حرام شرعی و خلاف قانونی است.

ایشان ملت را به قدرشناسی همراهی «دولت با مردم» و دولت را به قدرشناسی «ایمان و حضور پرشور و شوق مردم» توصیه کردند و افزودند: باید ابتکار و روحیه کارآفرینی مردم بویژه جوانان را قدر شناخت.

رهبر انقلاب اسلامی همچنین منطقه کردستان را سرزمین ایمان، فرهنگ و هنر – صفا و وفاداری و «استان فداکاریهای بزرگ» خواندند و افزودند: مجاهدتهای مردم رشید این خطه که با هوشیاری، توطئه دشمن را در اولین و حساس ترین سالهای عمر نظام تشخیص دادند و مردانه در مقابل آن ایستادند از یاد ملت ایران نخواهد رفت.

حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به آشنایی نزدیک خود با مردم کردستان افزودند: مردم با عظمت این استان، مردمی امتحان داده هستند چرا که وقتی دشمن با سیاست خباثت آلود خود در پی ایجاد تفرقه قومی و مذهبی در پیکره عظیم ملت ایران بود، مردم کردستان با هوشیاری و مجاهدت این توطئه بزرگ را خنثی کردند.

ایشان طبیعت زیبا و سرسبز، روحیه مهربان و با صفای مردم استان و علما و شعرای بزرگ این خطه را از جلوه های زیبای استان فرهنگی کردستان دانستند و خاطرنشان کردند: مخالفین سرافرازی ایران، از اول انقلاب سعی کردند این منطقه را استانی امنیتی کنند اما نظام مقتدر اسلامی با همراهی مردم، این مشکل بزرگ را حل کرد.

حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به قدردانی مردم کردستان از شهیدان بزرگی همچون کاوه – صیاد شیرازی – متوسلیان – بروجردی، کاظمی و دیگر سرداران شهید افزودند: جوانان رزمنده ای که به این دیار می آمدند نیز محبت مردم کردستان را فراموش نمی کنند.

رهبر انقلاب اسلامی، با اشاره به سیاست رژیم طاغوت برای عقب نگه داشتن استان کردستان افزودند: این استان، قبل از انقلاب فقط 360 دانشجو داشت و تنها حدود 30 درصد مردم استان باسواد بودند و کارهای عمرانی نیز در حد صفر بود اما اکنون بیش از 40 هزار دانشجو در بیش از 20 مرکز آموزش عالی مشغول تحصیلند.

ایشان کارها و خدمات نظام اسلامی در منطقه کردستان را عظیم دانستند اما خاطرنشان کردند کارهای فراوان دیگری وجود دارد که باید با توجه وهمت بیشترمسئولان انجام شود -و درزمینه حل دو مسئله اصلی این استان یعنی بیکاری و کمبود سرمایه گذاری، گامهای بزرگتری برداشته شود.

حضرت آیت الله خامنه ای، نگاه نظام اسلامی به مسئله تنوع اقوام را نگاهی برخاسته از متن اسلام خواندند و افزودند: در نگاه ما، تنوع اقوام فرصت بزرگی است تا اجزاء پیکره ملت ایران با مراودات صحیح، همزیستی و اتحاد کامل بتوانند با استعدادها و ظرفیتهای مختلف یکدیگر را تکمیل کنند.

ایشان در همین زمینه تأکید کردند: نگاه ما به استان کردستان، نگاهی لبریز و متکی به محبت، برادری، اتحاد و همدلی است و هرکس با این نگاه مخالف است، برخلاف سیاست نظام رفتار می کند.

ایشان با یادآوری دورانی که ایادی بیگانه، حرفهای دشمنان را به اسم حرفهای مردم کرد مطرح می کردند افزودند: در آن دوران مردم استان و مجموعه رشید و پر افتخار پیشمرگان کرد مسلمان با تقدیم 5400 شهید، به مقابله با دستهای تفرقه افکن برخاستند و افتخار بزرگی آفریدند.

ایشان جوانان استان کردستان را به آشنایی با تاریخ فداکاریها ومجاهدات مردم این سرزمین توصیه کردند وافزودند: مسائل عبرت آموزی نیزدرحوادث تاریخی این منطقه وجود دارد ازجمله اینکه خانواده های بی گناهی که فرزندانشان فریب بیگانگان را خوردند و خونشان را در راه اهداف امریکا و صهیونیزم به هدر دادند در نگاه دلسوزانه ما خانواده هایی داغدارند که این نیز از خسارت هایی است که ضد انقلاب به این استان وارد کرده است.

حضرت آیت الله خامنه ای فعالیتهای ضد انقلاب درسالهای اول تشکیل جمهوری اسلامی باعث از دست رفتن فرصت کار عمرانی و سرمایه گذاری بیشتر در استان کردستان دانستند و افزودند: دولتها کارهای فراوانی در این استان انجام داده اند بگونه ای که امروز بر خلاف دوران طاغوت، دولتها به استانها و شهرهای مختلف کشور می روند و مردم دور افتاده ترین مناطق نیز، شاهد حضور رئیس جمهور، وزرا و دیگر مسئولان هستند.

رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به ضرورت هوشیاری در مقابل توطئه های پیچیده استکبار تأکید کردند: دشمن با وجود ناکامیهای متعدد، ساکت ننشسته است و از استقامت ملت و مسئولان جمهوری اسلامی ایران عصبانی است بنابراین همه باید با هوشیاری کامل، تحرکات و طرحهای بیگانگان را زیر نظر داشته باشند چرا که ممکن است دشمن ضمن عوض کردن روشها همان اهداف پلید را دنبال کند.

حضرت آیت الله خامنه ای در همین زمینه تأکید کردند: ملت ایران به ویژه جوانان با هوشیاری کامل و با همه توان از موجودیت و تمامیت ارضی کشور و از اسلام عزیز دفاع می کنند و همانگونه که تاکنون از رعد و برق توخالی دشمنان نترسیده اند از این به بعد هم نمی ترسند و عقب نشینی نمی کنند.

حضرت آیت الله خامنه ای در بخش دیگری از سخنان خود، انتخابات را از آزمونهای بزرگ ملی برشمردند و خاطرنشان کردند: حضور فعال و همه جانبه مردم در انتخابات ریاست جمهوری، مسئله ای بسیار مهم است و باعث افزایش آبرو و عزت ملی و تحکیم استقامت کشور خواهد شد و دشمن را از طمع ورزی، توطئه گری و فساد و فتنه، ناامید خواهد کرد.

ایشان با اشاره به حساسیت دشمنان پرکینه ملت ایران نسبت به این انتخابات افزودند: دشمنان در تبلیغاتی که به تدریج و از حدود یک سال پیش آغاز کرده اند در درجه اول سعی دارند انتخابات را در ایران تعطیل کنند که البته موفق نخواهند شد همانگونه که در برهه ای درباره انتخابات مجلس چنین طرحی داشتند اما خدای متعال و اراده ملت حیله آنها را بی اثر گذاشت.

حضرت آیت الله خامنه ای دومین غرض بیگانگان را حضور نیافتن ملت در پای صندوقهای رأی و برگزاری یک انتخابات سرد و سبک دانستند و تأکید کردند: ملت هوشیار ایران، درست در نقطه مقابل خواست دشمن، «فعال، پرشور و شعور - و همراه با درک و آگاهی کامل» در پای صندوقهای رأی حضور خواهد یافت چرا که انتخابات را آبروی ملی، وسیله ای برای افزایش عزت ملی و از جمله شاخص های رشد ملی می داند.

رهبر انقلاب اسلامی، امکانات بسیار گسترده ای را که در اختیار رئیس قوه مجریه است، از جمله علل اهمیت انتخابات 22 خرداد برشمردند و افزودند: ملت بزرگ ایران برای خود «حق و توان تصمیم گیری و تأثیرگذاری» در روند مدیریت و اداره کشور قائل است و می داند و می بیند که اگر رئیس جمهور منتخب او شور و شوق و اراده داشته باشد می تواند چه خدمات بزرگی انجام دهد.

حضرت آیت الله خامنه ای اولین و مهمترین مسئله درانتخابات ریاست جمهوری را حضور گسترده مردم دانستند و افزودند: دومین مسئله درانتخابات آتی این است که مردم ازمیان نامزدهایی که صلاحیت آنها پس ازعبور از ذره بین شورای نگهبان، اعلام خواهد شد، صالح ترین نامزد را برگزینند.

ایشان در همین زمینه افزودند: همه نامزدهایی که شورای نگهبان اعلام می کند صالحند اما نباید در مسئله مهمی همچون انتخاب رئیس جمهور به حداقل ها کفایت کرد بلکه باید با تکیه بر شاخص ها، از میان نامزدهای صالح، بهترین و صالح ترین نامزد را انتخاب کرد.

حضرت آیت الله خامنه ای، با یادآوری اینکه بنده نسبت به اشخاص هیچگونه نظری ابراز نمی کنم به تبیین شاخص های مهم انتخاب صالح ترین رئیس جمهور پرداختند و خطاب به ملت افزودند: کسی را برگزینید که درد کشور را بفهمد، درد مردم را بداند و از درد مردم احساس درد کند، با مردم یگانه و صمیمی باشد، ساده زیست باشد و خود و خانواده و نزدیکانش از فساد و اشرافی گری و اسراف دور باشند چرا که گرایش مسئولان به اشراف و تجمل آفت بزرگی است.

ایشان دربحث ضرورت دوری مسئولان ازتجمل واسراف به نامگذاری سالجاری به سال حرکت به سوی اصلاح الگوی مصرف اشاره کردند و افزودند: مبارزه با اسراف و تبدیل آن به فرهنگ، به سالها تلاش مستمر نیاز دارد اما طبعاً مسئولانی که خود و یا نزدیکانشان اهل اسراف باشند نمی توانند در این زمینه به ملت کمک کنند.

رهبر انقلاب اسلامی در جمع بندی این بخش از سخنانشان به مردم تأکید کردند: با این شاخص ها در میان نامزدها جستجو کنید تا آگاهانه به صالح ترین فرد برسید سپس با قصد قربت، به آنچه رسیدید رأی دهید تا خداوند نیز به شما اجر دهد.

حضرت آیت الله خامنه ای همچنین نامزدهای محترمی را که مشغول تبلیغات و بیان دیدگاههای خود هستند به انصاف، پرهیز از تخریب و توجه کامل به حق و صدق فراخواندند و افزودند: نامزدها گاه مسائلی خلاف واقع درباره اوضاع کشور و مسائل اقتصادی مطرح می کنند که مردم را نگران می کند و انسان نمی تواند باور کند که دادن این همه نسبت خلاف، از روی صدق و صفا مطرح شده باشد.

ایشان به نامزدهای انتخاباتی خاطرنشان کردند: کسی به گوینده اینگونه حرفهای تخریبی که انشاءالله از روی اشتباه بیان می شود، دلبسته وعلاقه مند نخواهد شد بنابراین نامزدهای محترم دقت کنند که با حرفهایی که بسیاری از آنها واقعیت هم ندارد افکار عمومی را تخریب نکنند.

حضرت آیت الله خامنه ای درپایان سخنانشان تأکید کردند: ملت و مسئولان ایران، حاکمیت اسلام را که متضمن آبادی دنیا و آخرت مردم است به عنوان هدف اصلی خود برگزیده اند و دراین راه تا آخر ایستاده اند و هیچ فشار و قدرتی نمی تواند بر اراده مسئولان که متکی بر اراده ملت است تأثیری بگذارد.

در ابتدای این دیدار حجت الاسلام والمسلمین سید موسی موسوی نماینده ولی فقیه در منطقه کردستان با اشاره به انتظار عاشقانه مردم کردستان برای دیدار با رهبر معظم انقلاب اسلامی گفت: تقدیم هزاران شهید و جانباز در راه دفاع از ایران اسلامی نشان از عمق ارادت و تعلق مردم این خطه به سرزمین ایران اسلامی دارد و استقبال پرشکوه مردم این خطه از حضرت آیت الله خامنه ای نشان دهنده این حقیقت روشن است.