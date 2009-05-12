نگاه سنتی حاکم بر روابط عمومی ها باید تغییر کند

به گزارش خبرنگار مهر، کمال رستمعلی بعد از ظهر سه شنبه در نشست مشترک مسئولان روابط عمومی ادارات و اصحاب رسانه شهرستان نوشهر فضای اطلاع رسانی پیشرفته را ارتباطی دوسویه با مخاطب دانست و اظهار داشت: کارشناسان روابط عمومی باید با نگاه تیزبین خود و در تعاملی مستمر با مردم، دستگاهها و رسانه ها وضعیت موجود خود را تغییر دهند.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به حجم گسترده فعالیت های عمرانی خدماتی و قابلیت های موجود، روابط عمومی های دستگاههای اجرایی می توانند به این مهم دست یابند.

رستمعلی با اشاره به اینکه وظایف روابط عمومی ها تنها در حد نصب پارچه و کارهای تبلیغاتی نیست، تصریح کرد: جایگاه واقعی روابط عمومی دستگاهها، ارائه خدمات مشاوره ای به مدیر، ارزیابی عملکرد دستگاه، تنظیم رابطه دستگاه و مخاطب و حضور در جلسات تصمیم گیری آن دستگاه اجرایی است.

مدیر اداره روابط عمومی و امور بین الملل استانداری مازندران با بیان اینکه مخاطبان تنها نباید روابط عمومی را منبع اطلاعات بدانند، گفت: با توجه به نگاه ویژه استاندار و معاونین باید روابط عمومی ها، رسانه های دیداری، شنیداری و مطبوعات را هرچه بیشتر به مخاطبین معرفی کرد تا برقراری ارتباطی دوسویه جایگاه روابط عمومی ها را ارتقاء دهد.

وی با اشاره به نزدیکی انتخابات دهم ریاست جمهوری انتخابات پرشور را موجب خشم دشمنان دانست و تصریح کرد: روابط عمومی ها در فعالیت های کاری خود تحت تاثیر دسته بندی های سیاسی قرار نگیرند و تمام تلاش خود را صرف فراهم نمودن زمینه حضور حداکثری مردم در انتخابات کنند.

سید هاشم فاطمی، فرماندار نوشهر نیز روابط عمومی را زبان گویای خدمتگزاری به مردم نامید و اظهار داشت: روابط عمومی ها سخنگوی اهداف و مبلغ فعالیت هر دستگاهی هستند.

وی از جمله وظایف روابط عمومی ها و اصحاب رسانه را انعکاس خدمات صادقانه خدمتگزاران دانست و خواستار تشکیل چنین جلساتی با حضور کارشناسان و متخصصین امر به صورت متداول و مستمر شد.

فاطمی بیان داشت: روابط عمومی ها می توانند با رعایت بحث تکریم ارباب رجوع و اطلاع رسانی دقیق و ساماندهی برخی از مراودات اداری در جهت دهی فعالیت های ادارات نقش بسزایی داشته باشند.