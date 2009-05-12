هدف اصلی مس رفسنجان صعود به لیگ برتر است

اکبر زبردست در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: هرچند که به دلیل بدشانسی و مشکلات داوری بازی را به صبا واگذار کردیم و ازجام حذفی کنار رفتیم اما بازیکنان مس نشان دادند که از قابلیت های فنی بالایی برخوردار هستند و بخوبی می توانند مقابل تیمهای قوی ظاهر شوند.

وی تصریح کرد: تنها هدف بازیکنان و مجموعه تیم کسب نتایج مطلوب و به دست آوردن سهمیه لیگ برتر در فصل آینده فوتبال است و در این راستا تمام تلاش خود را بکار خواهیم بست.

سرمربی صنعت مس فسنجان گفت: بازیکنان تیم انگیزه بالایی دارند و با تمرینات ویژه سعی می کنیم آمادگی بازیکنان را در سطح بالایی نگه داریم تا بتوانیم در فصل آینده در لیگ برتر حضور داشته باشیم.

وی با اشاره به توانایی های بالای بازیکنان مس خواستار حمایت بیشتر مسئولان باشگاه از بازیکنان و مجموعه تیم صنعت مس رفسنجان شد.