  1. استانها
  2. کرمان
۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۷:۴۰

هدف اصلی مس رفسنجان صعود به لیگ برتر است

هدف اصلی مس رفسنجان صعود به لیگ برتر است

کرمان - خبرگزاری مهر: سرمربی صنعت مس رفسنجان با اشاره به اینکه جام حذفی را فراموش کرده ایم، گفت: بازیکنان مس رفسنجان با انگیزه بالا تنها به صعود به لیگ برتر فکر می کنند.

اکبر زبردست در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: هرچند که به دلیل بدشانسی و مشکلات داوری بازی را به صبا واگذار کردیم و ازجام حذفی کنار رفتیم اما بازیکنان مس نشان دادند که از قابلیت های فنی بالایی برخوردار هستند و بخوبی می توانند مقابل تیمهای قوی ظاهر شوند.

وی تصریح کرد: تنها هدف بازیکنان و مجموعه تیم کسب نتایج مطلوب و به دست آوردن سهمیه لیگ برتر در فصل آینده فوتبال است و در این راستا تمام تلاش خود را بکار خواهیم بست.

سرمربی صنعت مس فسنجان گفت: بازیکنان تیم انگیزه بالایی دارند و با تمرینات ویژه سعی می کنیم آمادگی بازیکنان را در سطح بالایی نگه داریم تا بتوانیم در فصل آینده در لیگ برتر حضور داشته باشیم.

وی با اشاره به توانایی های بالای بازیکنان مس خواستار حمایت بیشتر مسئولان باشگاه از بازیکنان و مجموعه تیم صنعت مس رفسنجان شد.

کد مطلب 877355

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها