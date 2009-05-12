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۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۷:۳۷

انتقاد گل از مواضع فرانسه و آلمان در قبال ترکیه

انتقاد گل از مواضع فرانسه و آلمان در قبال ترکیه

رئیس جمهوری ترکیه امروز سه شنبه رهبران کشورهای فرانسه و آلمان را متهم کرد که از بینش کافی برای درک مسئله پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا برخوردار نیستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فیگارو ، عبدالله گل در یک نشست  خبری مشترک با "کاواچو سیلوا" همتای پرتغالی خود به اظهارات اخیر آنجلا مرکل صدر اعظم آلمان در باره پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا اشاره کرد.

گل خاطرنشان کرد: سیاستمداران بسیاری می آیند و می روند و سخنانی می گویند که می تواند ناشی از کمبود بینش آنان باشد.

وی افزود: ما به این مسئله اهمیتی نمی دهیم.

علاوه بر مرکل ، نیکلا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه نیز اخیرا بر مخالفت خود با پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا تاکید کرده است.

این درحالی است که رئیس جمهوری پرتغال نیز از مواضع ترکیه حمایت و اعلام کرد الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا از اهمیت ویژه ای برای امنیت منطقه برخوردار است.

کد مطلب 877357

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