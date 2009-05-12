تونل حیران در اردبیل به مدت پنج روز مسدود می شود

کمال الدین میرجعفریان در گفتگو با خبرنگار مهر انجام برخی تعمیرات در سیستم روشنایی، تهویه، تعمیرات ظاهری و زیباسازی را از مهمترین دلایل آن عنوان کرد.

وی اضافه کرد: طی روزهای یاد شده، این تونل از ساعت هفت صبح تا 17 بعد از ظهر مسدود بوده و از تردد وسائط نقلیه جلوگیری خواهد شد.

مدیرکل راه و ترابری استان افزود: هم اکنون با آماده سازی جاده کنارگذر تونل حیران به طول هفت کیلومتر، این مسیر برای تردد رانندگان در طی روزهای فوق در نظر گرفته شده است.

وی از تمامی رانندگان خواست که در همین مدت با رعایت نکات ایمنی و مقررات راهنمایی و رانندگی از این مسیر استفاده نمایند.

میرجعفریان در ادامه از آغاز احداث طرح تقاطع همسطح نمین در محور اردبیل ـ نمین ـ آستارا خبر داد و ابراز داشت: این پروژه با اعتباری بالغ بر 33 میلیارد ریال به اجرا گذاشته خواهد شد.

وی رفع نقاط پرحادثه، برقراری تردد ایمن و روان و ایجاد بستر امن برای بهبود تردد وسایط نقلیه را از مهمترین اهداف این طرح عنوان کرد.

این مسئول همچنین با بیان اینکه امسال 557 میلیارد ریال به حوزه راه و ترابری استان اختصاص یافته است، ابراز داشت: با اختصاص این میزان اعتبار، هم اکنون اجرای طرحهای راهسازی و راهداری استان شتاب مطلوبی به خود گرفته است.

وی در پایان با اشاره به اختصاص 120 میلیارد ریال از مجموع 600 میلیارد ریال اعتبارات طرحهای استانی وزارت راه و ترابری خاطرنشان کرد: این امر نشانگر توجه ویژه دولت به توسعه راه های ارتباطی در استانهای محروم است.