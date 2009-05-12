به گزارش خبرنگارمهر،میرحسین موسوی نامزد دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری عصرسه شنبه درجمع قریب به 7 هزار نفر از مردم شیراز که در ورزشگاه شهید دستغیب گرد آمده بودند به بیان آخرین مواضع انتخاباتی خود پردخت.

وی خطاب به مردم شیراز گفت: شما مردم عزیز شیراز درتشکیل هویت ایرانی سهم بزرگی دارید و ایران بدون فارس و شیرازی ، ایران نیست.

وی سپس با بیان ویژگی های دولت ایده آل ومطلوب از نظر خود پرداخت وگفت: در دهه اول انقلاب حضرت امام(ره) یک صفت را به دولت نسبت دادند که صفت دولت خدمتگزار بود. اگر انتخاب شوم دوباره این صفت را برای دولت انتخاب خواهم کرد.

وی درادامه سخنانش اظهار داشت: بزرگترین مظهر کرامت ، حق تعیین سرنوشت، برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه است.

موسوی تصریح کرد: دولت باید بدون منت به مردم خدمت کند و خدمات خویش را به عنوان حق مردم و نه صدقه به مردم ارائه کند.وی افزود: اگر قرار است حقوق بازنشستگان زیاد شود چرا شب انتخابات این کار انجام می شود.

این نامزد انتخابات همچنین گفت: دولت بعدی دولت عقلانیت خواهد بود و در آن از کارشناسان استفاده خواهد شد.وی با انتقاد مجدد از تعطیلی دستگاههای مشاور و برنامه ریز در دولت نهم به ضرورت احترام به خرد جمعی و مشورت اشاره کرد و گفت: من در دولت بعدی مخالف هر نوع پنهان کاری خواهم بود و بجز مسائل سری نظامی همه اطلاعات را به طور شفاف به مردم خواهم گفت.

موسوی در بخش دیگر این دیدار گفت: من حقوق خود را نیز به مردم اعلام خواهم کرد.وی گفت: در زمانی که دولت بودیم حقوق وزرا 7 هزار تومان بود و دراواخر دولت حقوق وزرا 10 هزار تومان شده بود و برخی از وزرا آن 3 هزار تومان اضافه را به خزانه برگرداندند ، علت برکت آن پول ها گذشت مردم و مدیران بود.

موسوی با بیان اینکه در دولت نباید خویشاوندسالاری حاکم باشد ، گفت: من اقتدار را در خود جمع نمی کنم و آن را توزیع می کنم. بنده شوراهایی را که اختیارات افراد را مشروط می کند احیا خواهم کرد.

نامزد دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری احیای سازمان مدیریت وبرنامه ریزی را جزواولین اقدامات خود درصورت تصدی مقام ریاست جمهوری بیان کرد و گفت: دولت بعدی دولت قانون خواهد بود.