بافندگان فرش امسال بیمه می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، محمدرضا عابد بعداز ظهر سه شنبه در دومین جشنواره فرش دستباف استان قزوین که در سالن اجتماعات استانداری قزوین برگزار شد، گفت: دولت در راستای منزلت بخشیدن به هنرمندان و بافندگان و تامین آینده این قشر، موضوع بیمه این افراد را پیگیری کرده که در زمینه بیمه بازنشستگی و از کارافتادگی تاکنون حدود 150 تا 160 هزار بافنده فرش در کشور زیر پوشش این بیمه قرار گرفته اند.

قائم مقام مرکز ملی فرش ایران عنوان کرد: با توجه به تقاضای دست‌ اندرکاران و پیگیری‌ های صورت گرفته مبنی بر توسعه این بیمه و بیمه درمانی، با پیگیری سازمان تامین اجتماعی و وزارت رفاه، لایحه تکمیل بیمه درمانی تدوین و در کمیسیون اجتماعی دولت به تصویب رسیده که امید است هرچه سریعتر به مجلس ارائه شود.

وی گفت: نمایندگان در مجلس راهکار دیگری نیز انتخاب کردند و طرح یک فوریتی که در سال گذشته با ارائه به مجلس، کلیات لایحه تصویب شد و پس از رفع ایرادات شورای نگهبان امید است، این قانون هرچه زودتر ابلاغ شود.

قائم مقام مرکز فرش ایران خاطرنشان کرد: همچنین بندی در بودجه سال 88 تصویب شده که براساس آن بیمه کامل تامین اجتماعی برای همه دست ‌اندرکاران این هنر و صنعت برقرار شود و آیین نامه آن از طریق وزارت رفاه و اقتصاد و دارایی در حال تکمیل است و امیدواریم مشکل مالی آن هرچه سریعتر رفع شود.

وی اظهار امیدواری کرد که از نیمه دوم سال جاری بیمه تامین اجتماعی که 20 درصد آن را دولت و 70 درصد را بافنده پرداخت می‌کند، اجرایی شود.

وی افزود: قزوین در زمینه فرش دستباف، سابقه تاریخی دارد که به دلیل صنعتی شدن استان و توجه بیشتر به کشاورزی و تولید، هنر قالیبافی رونق گذشته را از دست داده است.

به گفته عابد فرش قزوین در دوران صفویه رونق گرفت و در این دوره شاهد خلق طرحهای بسیار زیبایی بودیم که امروز در موزه ها جای دارد.

قائم مقام مرکز ملی فرش ایران اضافه کرد: استان قزوین استعداد و زمینه احیای فرش و نقش قدیم را دارد و باید کمک کنیم تا این هنر بار دیگر در قزوین رونق پیدا کند و در بازار جهانی مطرح شود و حتی بتوایم فرش ایرانی را با نام قزوین عرضه کنیم.

عابد با اشاره به اهمیت آموزش هنر فرشبافی گفت: با برنامه ‌ریزی‌ های صورت گرفته در مرکز ملی فرش ایران برای ارتقای آگاهی بافندگان، تولیدکنندگان و دست ‌اندرکاران این هنر دوره‌های آموزشی را برگزارکرده ‌ایم که در استان قزوین 62 دوره بهبافی در سه سال گذشته برگزار شده است.

وی آشنایی بافندگان و تولیدکنندگان فرش با سلائق جهانی را از دیگر مسائل مهم این حوزه دانست و افزود: در مقطعی از زمان در مورد عرضه و تقاضا و نیاز مشتری اطلاعات کمی داشتیم و طبق سلیقه بافنده عمل می کردیم اما با پیگیری و تعامل با دیگران، سلائق و طرحهای مورد نظر مردم دنیا را شناسایی کردیم و با عرضه آن در قالب یک سی‌ دی و مجله توانستیم بخشی از این اطلاعات را در اختیار دست ‌اندرکاران این هنر قرار دهیم.

قائم مقام مرکز ملی فرش ایران ادامه داد: از دیگر مسائل و چالشهای این بخش این است که برخی هنرمندان معتقدند رنگ و نوع نقش قالی ایرانی را باید با لحاظ سلیقه خود جا بیندازیم.

عابد گفت: هر چند هنر و نقش فرش ایرانی جذابیت خاص خود را دارد اما نسل امروز سلیقه و فرهنگش تغییر کرده و در کشور ما نیز این موضوع مشاهده می ‌شود و چون نسل جدید به دنبال نوآوری و تحول است، باید این هنر براساس خواسته‌ های مشتری و توجه به شناخت بازار تولید شود تا تولیدی هدفمند داشته باشیم.

وی یادآور شد: با برگزاری دوره‌های متعدد، طراحان و رنگررزان را با نوع جدید طرح و رنگ آشنا می کنیم.

عابد قیمت تمام شده مواد اولیه را از دیگر مشکلات موجود عنوان کرد و افزود: به دلیل بالا بودن قیمت مواد اولیه برخی بافندگان از مواد نا مرغوب استفاده می ‌کنند کهبرای حل این مشکل به بافندگانی که ازمواد مرغوب برای حفظ اصالت فرش استفاده کنند سهیلاتی از سوی بانکها پرداخت می ‌شود.

وی با اشاره به لزوم تبلیغ فرش نیز گفت: در دنیا و کشور ما میلیونها تومان هزینه تبلیغ کالاهای مصرفی در رسانه‌ها، مجله، بیلبردها و سایر مراکز می ‌شود اما در خصوص فرش دستباف حتی یک تبلیغ در ورودی و سطح شهرها وجود ندارد که این یکی از نقاط ضعف است.

وی افزود: ما آمادگی داریم تا به تمام کسانی که در تولید فرش دستباف نقش دارند کمک کنیم تا دراین بخش تبلیغات داشته باشند.

عابد خاطرنشان کرد: دولت بودجه خوبی به این امر اختصاص داده و با برگزاری نمایشگاه، تهیه فیلم مستند و تدوین برنامه گامهای خوبی را برای معرفی هرچه بیشتر فرش ایران برداشته است اما برای موفقیت به کمک دیگران نیازمند هستیم.