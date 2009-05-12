جوابیه سازمان تربیت بدنی به یک خبر و توضیح مهر

به گزارش خبرگزاری مهر، در این جوابیه آمده است:« پیرو درج خبری با عنوان "اختلاس میلیاردی در ورزش و ردپای یک آقازاده ورزشی" که مصداق بارز تشویش اذهان عمومی است مطلب ذیل به عنوان جوابیه ارسال می شود.

1- متاسفانه خبرگزاری مهر با انتشار خبری کلی و بدون ارائه مستندات و مدارک لازم خانواده شریف ورزش ایران را به اختلاس میلیاردی متهم نموده است.

قطعا مسئولان سازمان تربیت بدنی که به گواه مسئولان نظارتی کشور از سالم ترین و شفاف ترین دستگاهها در عملکرد مالی هستند، خود اولین برخورد کننده با مسائل و مشکلات مالی در دستگاه ورزش هستند و با هرگونه نظارت نهادهای نظارتی کشور و برخورد با تخلفات کاملا استقبال و همکاری می نمایند.

لذا وجود مشکلی در یک بخش از خانواده بزرگ ورزش که با کمترین امکانات در سراسر کشور عاشقانه مشغول خدمت هستند، نباید دستمایه ای برای تخریب همه خانواده ورزش شود.

اصولا تاکنون نهادهای قضایی درباره مشکل بوجود آمده در یک بخش از ورزش که به کمک مسئولان سازمان تربیت بدنی در حال رسیدگی است، هیچ اظهارنظری نکرده اند، اما متاسفانه خبرگزاری مهر با اعلام برخی اعداد و ارقام که استناد آن مشخص نیست در راه اتهام زدن به خانواده شریف ورزش ایران قدم برمی دارد. دوستان مطمئن باشند در صورت اثبات هرگونه تخلفی سازمان قبل از هرنهادی با متخلفان برخورد خواهد کرد.

2- با درج مطلبی با عنوان "دستگیری یک آقازاده ورزش" نیز خبرگزاری مهر اذهان عمومی را نسبت به بسیاری از مسئولان و مدیران ورزش بدبین می نماید و بدون هیچ سند و مدرکی موجب می شود اعتبار مدیران ورزش کشور خدشه دار شود.

3- امیدواریم این خبر ارتباطی به در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری و تخریب دولت نداشته باشد. به هر حال با توجه به اینکه این خبر مصداق بارز نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی است، سازمان تربیت بدنی حق پیگیری قضایی این اقدام را برای خود محفوظ می داند.»

توضیح گروه ورزشی خبرگزاری مهر:

1- در خبر مهر به هیچ عنوان به کل " خانواده شریف ورزش " اشاره ای نشده است و از کلمه " برخی " به دفعات استفاده شده است که نشان می دهد خبرگزاری مهر احترام ویژه ای برای خانواده بزرگ ورزش قائل است.

2- در بخشی از جوابیه سازمان تربیت بدنی وجود مشکلات در بخشی از ورزش پذیرفته شده است که منظور خبر مهر نیز همان بخش از جامعه ورزش است و قصد هیچ توهینی به جامعه ورزش و مدیران کوشا و صادق ورزش را نداشته ایم.

3- در اینکه سازمان تربیت بدنی با هرگونه بی نظمی اقتصادی در مجموعه اش برخورد جدی و قاطع می کند هیچ شکی وجود ندارد اما مبالغی که در این خبر قید شده است براساس اظهار نظر افراد ورزشی و غیرورزشی است که با این ماجرا بی ارتباط نیستند.

4- گروه ورزشی مهر با رد هرگونه دخالت مسائل سیاسی در ورزش و ربط داشتن این خبر به درپیش بودن انتخابات با صراحت اعلام می کند اگر این اتفاقات در هر زمان دیگری نیز رخ داده بود اقدام به انتشار آن می کرد و به هیچ وجه به دنبال مسائل سیاسی و انتخاباتی نیست.