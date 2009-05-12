بخش تولید داروهای هوشمند در کارخانه داروسازی سها طراحی شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، مدیرعامل کارخانه داورسازی سها کمالشهر سایت چهارباغ در نشست خبری با خبرنگاران اظهار داشت: داروهای هوشمند که سهم اندکی از داروهای دنیا را تشکیل می دهند به شدت در حال رشد هستند.

اسماعیل حریریان افزود: در این کارخانه قسمتی ویژه داروهای هوشمند طراحی شده است.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر13 قلم دارو از همین سایت وارد بازار شده یا در حال ورود به بازار است و با تولید 27 محصول دارو نیز موافقت اصولی صورت گرفته است و 30 قلم دارو نیز منتظر طی مراحل ثبت است.

این داروساز بیان داشت: سایت چهارباغ، سه فاز دارد که فاز اول آن در مهر ماه سال گذشته با حضور وزیر بهداشت به بهره برداری رسید و این فاز که فاز جامدات است شامل قرص، کپسول و طراحی پلتهای دارویی است..

حریریان عنوان داشت: فاز دوم این کارخانه برای مایعات خوراکی و تزریقی و نیمه جامدات و نیز آنتی بیوتیکها طراحی شده است و در حال طی مراحل صفر مطالعاتی است.

وی ابراز امیدورای کرد: در فاصله زمانی سه تا پنج ساله کلیه فازهای این کارخانه به بهره برداری می رسد.