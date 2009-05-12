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۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۸:۰۵

بخش تولید داروهای هوشمند در کارخانه داروسازی سها طراحی شد

بخش تولید داروهای هوشمند در کارخانه داروسازی سها طراحی شد

کرج - خبرگزاری مهر: بخش داروهای هوشمند کارخانه داروسازی سها در سایت چهارباغ طراحی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، مدیرعامل کارخانه داورسازی سها کمالشهر سایت چهارباغ در نشست خبری با خبرنگاران اظهار داشت: داروهای هوشمند که سهم اندکی از داروهای دنیا را تشکیل می دهند به شدت در حال رشد هستند.

اسماعیل حریریان افزود: در این کارخانه قسمتی ویژه داروهای هوشمند طراحی شده است.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر13 قلم دارو از همین سایت وارد بازار شده یا در حال ورود به بازار است و با تولید 27 محصول دارو نیز موافقت اصولی صورت گرفته است و 30 قلم دارو نیز منتظر طی مراحل ثبت است.

این داروساز بیان داشت: سایت چهارباغ، سه فاز دارد که فاز اول آن در مهر ماه سال گذشته با حضور وزیر بهداشت به بهره برداری رسید و این فاز که فاز جامدات است شامل قرص، کپسول و طراحی پلتهای دارویی است..

حریریان عنوان داشت: فاز دوم این کارخانه برای مایعات خوراکی و تزریقی و نیمه جامدات و نیز آنتی بیوتیکها طراحی شده است و در حال طی مراحل صفر مطالعاتی است.

وی ابراز امیدورای کرد: در فاصله زمانی سه تا پنج ساله کلیه فازهای این کارخانه به بهره برداری می رسد.

کد مطلب 877365

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