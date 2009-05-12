تحریف معیارهای انقلاب اسلامی حربه جدید استکبار و منافقین است

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، مهدی کوچک زاده بعد از ظهر سه شنبه در همایش جریان شناسی انتخابات دهم در خوی با اشاره به تحریکات دشمنان برای توطئه و تخریب انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری افزود: از زمان پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون دشمنان ما از انواع توطئه ها برای مردم بهره گرفتند و تلاش کردند معیارهای مردم را عوض کنند و انقلاب مخملی راه بیندازند.

وی ادامه داد: راه امام، معیار و الگوی همه آنهایی است که انقلاب کردند در جنگ حضور یافتند، شهید و مجروح شدند اما دست از آرمانهایشان بر نداشتند.

کوچک زاده با اشاره به انتخابات دور دهم ریاست جمهوری گفت: برای انتخاب رئیس جمهور باید معیار داشته باشیم معیارهای ما ارزشهای امام راحل و رهبر فرزانه مان است.

وی با اشاره به سخنرانی برخی کاندیداهای این دوره از انتخابات افزود: کسانی که دم از سازش می زنند و خود را طرفدار امام می خوانند باید بدانند که در مکتب امام سازش با استکبار معنایی ندارد و این ملت برای ارزان شدن گوجه فرنگی انقلاب نکرده بلکه برای استقرار ارزش های اسلامی انقلاب کرده است.

کوچک زاده با شجاعانه خواندن مواضع رئیس جمهور در اجلاس ژنو تصریح کرد: ایستادگی در مقابل استکبار آمریکا اسرائیل موجب سربلندی و سرافرازی ملت می شود.