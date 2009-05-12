به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضایی عصر سه شنبه در جلسه پرسش و پاسخ با دانشجویان دانشگاه صنعت شریف افزود: این که امروز جامعه ما را نسل جوان تشکیل می دهد معجزه ای است که باید از آن به خوبی استفاده کنیم.

وی خاطرنشان کرد: هر کسی که می خواهد به من رای ندهد، ندهد اما به کسی رای بدهد که بداند جوانان تنها راه نجات کشور هستند و از میان جوانان مدیرانی انتخاب کند و مسئولیتها را به آنها بسپارد.

چون احساس نگرانی کردم آمدم

کاندیدای دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری تاکید کرد: برخی از من می پرسند که چرا وارد صحنه انتخابات شده ام. من به دلیل آنکه احساس نگرانی می کنم وارد صحنه شده ام. امروز می بینیم که برخی با باندبازیها و ملاحظه کاری ها حرکت توفنده ملت ایران را کند کرده اند.

رضایی اظهار داشت: در 300 سال گذشته ما امکان رشد از شمال و جنوب کشور را نداشتیم و همیشه روسها و غربیها اجازه رشد را از ما گرفته بودند اما امروز راه پیشرفت باز است اما این سئوال وجود دارد که چرا ما پیشرفت نمی کنیم. ما می توانیم با علم و فرهنگ و امنیت و با صلح بعد از 300 سال کشور قدرتمندی بسازیم.

همواره تلاش شده دولتها کوچک شوند اما هیچ گاه کسری بودجه از بین نرفته است

وی با بیان اینکه باید اقتصاد کشور را نجات دهیم گفت: کشور ما بیش از 40 سال است که با بیکاری درگیر است و اگرچه همه دولتها در این زمینه فعالیت کرده اند اما نتوانسته اند آن را از بین ببرند. همواره تلاش شده دولتها کوچک شوند اما هیچ گاه کسری بودجه از بین نرفته است.

کاندیدای دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری افزود: امروز کشور ما دارای دانشجویان فراوانی است اما در مقاطع آموزشی ارشد و دکتری و به خصوص پژوهش بهای لازم داده نمی شود. باید برای برنامه ریزیها از اندیشمندان کشور استفاده کنیم.

رضایی ادامه داد: در برنامه ریزیهایی که برای سند چشم انداز از 12 سال پیش انجام شد ما در بررسیهای خود متوجه شدیم که کشور دارای اندیشمندان بزرگی است که اگر از آنها در کشور استفاده شود توسعه بیشتری خواهیم داشت.

وی تاکید کرد: متاسفانه امروز میان علم و صنعت، علم و کشاورزی و علم و زندگی مردم شکاف عمیقی وجود دارد. بسیاری از علوم ایران در خارج از کشور تبدیل به فناوری می شوند اما در کشور خودمان علم با فناوری فاصله زیادی دارد و اگر این گسست ها حل نشود توسعه ملی نخواهیم داشت.

ایجاد اتحادیه جنوب غرب آسیا متشکل از ایران و اعراب

کاندیدای دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در پاسخ به سئوالی مبنی بر روابط ایران و اعراب در دولت دهم خاطر نشان کرد: اختلافات ایران و اعراب یک توطئه است که از سوی اسرائیل بوجود آمده که ما نباید وارد آن شویم. ما باید با اعراب تعامل منطقی ایجاد کنیم و به آنها ثابت کنیم که دوستشان هستیم.

رضایی گفت: ما در برنامه های خود به دنبال راه اندازی اتحادیه جنوب غرب آسیا مانند اتحادیه اروپا هستیم که متشکل از کشورهای عربی و ایران باشد. با ایجاد این اتحادیه می توانیم بر اساس همگرایی منطقه ای اتحادیه های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی را ایجاد کنیم.

ایجاد اقتصاد اجتماعی مابین سرمایه داری و سوسیالیستی

وی با اشاره به برنامه های خود در خصوص مسائل اقتصادی تاکید کرد: اقتصاد کشور ما باید یک اقتصاد اجتماعی باشد. اقتصادی که میان اقتصاد سرمایه داری و اقتصاد سوسیالیستی قرار بگیرد. ما نمی توانیم بازار و مکانیزم اقتصادی را کنار بگذاریم. از طرف دیگر هم نمی توانیم اقتصاد را به حال خود بگذاریم تا مانند آمریکا ایجاد بحران کند.

کاندیدای دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اضافه کرد: سرمایه گذاری خارجی در کشور باید تشویق و برای آن امنیتهای لازم ایجاد شود. از سوی دیگر باید اقتصاد و سیاست خارجی با یکدیگر پیوند داشته باشند. سیاست خارجی کشور تنها نباید تشریفاتی و برگزار کننده میتینگ ها باشد.

رضایی خاطر نشان کرد: سیاست خارجی ما نباید ادعا کند که باید برای کل عالم طرح داشته باشد بلکه باید اول برای کشور خود طرح و برنامه داشته باشیم و فقر و گرانی را از کشور بیرون کنیم زیرا ارزش این کار کمتر از ارزش بیرون کردن شاه و فتح خرمشهر نیست.

جذب فارغ التحصیلان دانشگاهی به مدت سه سال در کارخانه ها

وی گفت: کارخانه های ایران با وجود سرمایه گذاری زیاد تنها یک شیفت کار می کنند. ما برنامه ریزی کرده ایم که بیشتر فارغ التحصیلان دانشگاهها به مدت سه سال در کارخانه ها استخدام شوند و 50 درصد حقوق آنها را دولت پرداخت کند تا بنگاهها هم احساس کنند که کارگر ارزان در اختیار خواهند داشت.

دولت باید از دخالت در اعتبارات بانکی بیرون بیاید

کاندیدای دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ادامه داد: دولت باید از دخالت در اعتبارات بانکی بیرون بیاید. متاسفانه به دلیل مشکلات مالی بسیاری از بنگاهها نیروی کار فعلی خود را اخراج کرده اند و از شهریور ماه هم موج جدیدی دراین زمینه آغاز خواهد شد.

رضایی اظهار داشت: دولتها اگر توانایی دارند باید از طریق ثروت ملی درآمدها را افزایش دهند و به پول مردم کاری نداشته باشند.

دولت نهم زمان زیادی برد تا درک درستی از سیاستهای کلی کشور پیدا کرد

وی گفت: این سئوال وجود دارد که از کجا معلوم کسانی که طرح می دهند وقتی خودشان وارد اجرا می شوند با مشکل مواجه نشوند. در پاسخ می توان گفت کسانی که در نظام اجرایی کشور هستند اگر سیاستهای کلی را ندانند تازه در سال چهارم خواهند فهمید که سیاست کشور و اصل 44 چیست. متاسفانه ما در دولت نهم با این مسئله روبرو بودیم و اگرچه در این دولت افراد دلسوز کم نبود اما زمان زیادی برد تا درک درستی از راه پیدا کنند.

کاندیدای دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با اشاره به برنامه های فرهنگی خود افزود: با وجود این که دولتمردان کشور ما افراد فرهنگی هستند اما فرهنگ در جامعه ما مظلوم است. یکی از مهمترین دلایل این امر قیمت بالای کتاب در کشور بوده است.

رضایی تصریح کرد: مشکل کشور ما تنها توجه به کمبود پرتقال در کشور نیست بلکه باید در راه فرهنگ هزینه کرد.

هیچ کدام از آقایان موسوی، کروبی و احمدی نژاد رقیب من نیستند

وی در پاسخ به این سئوال که چرا همواره از دولت نهم می گوید و حرفی از اصلاح طلبان نمی زند، گفت: من رقیب خود را هیچ کدام از سه کاندیدای دیگر نمی دانم بلکه رقیب من گرانی، بیکاری و عقب ماندگی کشور است.

رضایی ادامه داد: من اگر می دیدم که هر یک از این افراد توانایی اجرای برنامه های مناسب برای کشور را داشتند نمی آمدم اما در برنامه های آنها یک برنامه منسجم و حتی توانایی اجرا را ندیدم. من در گذشته هم اصلاح طلبان را نقد کردم اما در حال حاضر این دولت است که مجری کشور است.

هدفمند کردن خدمت سربازی

وی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه برنامه شما برای کوتاه کردن دوران سربازی چیست اظهار داشت: یکی از مهمترین برنامه ای ما برای دوران سربازی است. ما برنامه ای داریم تا نه به نیروهای مسلح صدمه وارد شود و نه مدت سربازی دو سال باشد.

کاندیدای دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اضافه کرد: ما سربازی را به یک سال کاهش می دهیم اما سربازهای حرفه ای که حقوق دریافت می کنند را برای دوره های سه ساله و پنج ساله جذب می کنیم.

رضایی در خصوص سئوالی مبنی بر آزادیهای مدنی و اجتماعی تاکیدکرد: آزادی سیاسی را از شعار بیرون می آوریم و تبدیل به قانون خواهیم کرد. قانون جامعه شهروندی را تدوین کرده و به کارگزاران دولت آموزش خواهیم داد.

وی ادامه داد: اگر کسانی از حقوق شهروندی تجاوز کنند و مسائل مورد احترام دیگران را خدشه دار کنند جلوی آنها را می گیریم اما اگر کسانی بخواهند آزادی مردم را خدشه دار کنند و از آنها بگیرند در مقابلشان خواهیم ایستاد. این معنایی ندارد که یک بانوی ایرانی را دولت بگیرد و برای او در دستگاه قضایی پرونده درست کند و خود رئیس دولت هم ابراز ناراحتی کند.

کاندیدای دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در خصوص حضور زنان در دولت نیز گفت: در جامعه ما بانوانی وجود دارند. ما نباید از زنان تنها در مسئولیتهایی مانند محیط زیست استفاده کنیم.

یک هفته به انتخابات برخی اعضای کابینه را معرفی می کنم

رضایی تاکید کرد: فرصت کافی برای بانوان برای نسل سومی ها و دهه های اخیر داده نشده است. باید در سطوح مدیریتی به آنها جایگاه بدهیم و برای زنان مشاغل مختلف ایجاد کنیم. یک هفته مانده به انتخابات تعدادی از اعضای کابینه را معرفی خواهم کرد که در میان آنها زنان نیز حضور دارند.

اگر آمریکا گامی برداشت ما هم گام بر می داریم

وی در خصوص رابطه با آمریکا و حل مسئله فلسطین نیز گفت: آمریکا تغییر کرده است اما اینکه چقدر این تغییرات اجرا شود مسئله دیگری است. ما باید به دنبال استفاده از این تغییرها باشیم. ما برنامه ریزی هایی کرده ایم که اگر آنها گامی برداشتند ما چه گامی برداریم و اگر وارد صحنه شدند ما چه کنیم.

کاندیدای دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری افزود: یکی از مشکلاتی که باید با آمریکا آن را حل کنیم از بین بردن تحریم ها و ادامه بحث انرژی هسته ای است.

رضایی تاکید کرد: اگر امام (ره) هم امروز بودند سیاست امروز مقام معظم رهبری که رفراندوم است تائید می کردند. اما عده ای جلوتر می روند و می خواهند بگویند ما از رهبر هم انقلابی تریم و برخی هم می گویند باید با اسرائیل مذاکره کنیم که دو دسته در دولت نهم مشاهده شدند.

وی ادامه داد: مسئله فلسطین نیز باید حل شود و دموکراسی و انسانیت مبنای حل و فصل مسئله فلسطین قرار گیرد. سازمان ملل باید رفراندوم را در فلسطین برگزار کرده و دولت فلسطین بر اساس انتخابات تشکیل شود. نیازی نیست که مسائلی همچون هولوکاست مطرح شود بلکه باید بر اساس مسائل انسانی صحبت کنیم.

رای ملت ایران به هر میزان هم باشد مهم است

رضایی در پاسخ به این سئوال که گفته می شود که آقای هاشمی رفسنجانی به شما گفته وارد انتخابات شوید که رای احمدی نژاد را بشکنید گفت: کسی که این حرف را زده است خود هم می داند که من فرد مستقلی هستم. حتی اگر چند نفر نیز بیشتر به من رای بدهند من دست آنها را می بوسم چون رای ملت ایران به هر میزان هم باشد مهم است.