دیدار با تیم ملی بزرگسالان عاقلانه نیست / باید محک بخوریم

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین پیروانی سرمربی تیم فوتبال امید در حاشیه نخستین تمرین این تیم با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران افزود: پس از آنکه 35 بازیکن را به اردوی ابتدایی تیم امید که اسفندماه برگزار شد دعوت کردیم این بارهم 35 بازیکن را فراخواندیم تا با ارزیابی کامل نسبت به شرایط تمامی بازیکنان ترکیب نهایی تیم را برای اردوها و مسابقات آتی انتخاب کنیم.

وی با اشاره به این موضوع که تمامی بازیکنان دعوت شده به اردو دارای رزومه و مشخصات کامل هستند تاکید کرد: تیم امید ایران برای موفقیت در مسابقات آتی باید خیلی کار کند و بیش از پیش محک بخورد.

سرمربی تیم فوتبال امید ایران خاطرنشان کرد: تمامی بازیکنان تیم بزرگسالان کشور شناخته شده بودند و 4 بازی را در لیگ برتر پشت سرگذاشته اند اما در تیم امید به غیر از 6 یا 7 بازیکن هیچکدام در لیگ برتر حضور نداشتند با این شرایط باید بگویم در تیم امید برخلاف تیم بزرگسالان تیمداری مربی ابتدا باید تیمداری کند و بازیکنان نیز تنها با حضور در اردوها و مسابقات بیشتر ساخته و پرداخته می شوند.

پیروانی افزود: من مانند برخی از مربیان نمی گویم تیمم را به المپیک خواهم برد و در مسابقات آتی موفقیت کسب خواهیم کرد. همانطور که گفتم این تیم باید حمایت شود تا اینکه با لطف خدا، کمک مردم ، حمایت های صدا و سیما ، رسانه ها و تلاش کادر فنی و بازیکنان به موفقیت دست یابد.

سرمربی تیم فوتبال امید ایران به تعامل متقابل باشگاهها با تیم امید تاکید کرد و افزود: تا به امروز باشگاهها همکاری لازم را با ما داشته اند و ما هم با آنها همکاری کرده ایم امیدوارم این تعامل تا پایان ادامه یابد.

وی در خصوص دیدار دوستانه این تیم با تیم ملی فوتبال کشورمان در روز جمعه هفته جاری گفت: هیچ مربی ای قبول نمی کرد که تیمی که تنها دو روز از تشکیل آن می گذرد را به مصاف تیم ملی بفرستد که بیش از یک سال است که در کنار هم تمرین می کنند. من با خواهش و درخواست آقای تاج زیر بار برگزاری این بازی رفتم . با این حال تاکید می کنم تصمیم عاقلانه نبود اما زمانی که بحث ملی مطرح می شود و پای منافع ملی در میان است هر نتیجه ای باشد می پذیرم و تیمم را مقابل تیم امید قرار می دهم.