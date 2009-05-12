  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۸:۴۴

خانه های قرآن بهترین وسیله ریشه کنی بیسوادی هستند

زاهدان - خبرگزاری مهر: رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دلگان گفت: مهمترین ابزار ریشه کنی بیسوادی قرآنی در روستاهای تابعه این شهرستان ایجاد خانه های قرآنی است.

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، حجت الاسلام قادر بخش بامری بعداز ظهر سه شنبه در بازدید از خانه قرآن روستای چاه کمال گفت: خانه های قرآن در روستاها بهترین گام برای ریشه کنی بیسوادی است.

وی عنوان کرد: در کلاسهای قرآن خانه قرآن روستای چاه کمال حدود 70 نفر شرکت کرده اند و از این مجموعه حدود 40 نفر بی سواد هستند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دلگان افزود: با تلاش مسئول این خانه قرآن این افراد با یادگیری حروف الفبا شروع کرده اند و حدود 30 نفر در حال آموزش روخوانی سطح یک قرآن هستند.

حجت الاسلام قادربخش بامری با تاکید بر افزایش خانه های قرآنی این شهرستان عنوان کرد: بیسوادی در این منطقه زیاد است و اگر سهمیه خانه های قرآن در این شهرستان افزایش یابد، افراد بیشتری می توانند با قرآن باسواد شوند.

وی اعلام کرد: فعالیتها و برنامه های خانه قرآن چاه کمال با استقبال خوبی از سوی مردم مواجه شده است.

در شهرستان دلگان از توابع استان سیستان و بلوچستان دو خانه قرآن در روستاهای چاه کمال و حسین آباد فعال است.

کد مطلب 877379

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها