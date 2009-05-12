سود سهام عدالت 272 هزار روستایی گیلان بزودی پرداخت می شود

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، رئیس سازمان اقتصاد و دارایی استان گیلان عصر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: روستائیان با مراجعه به بخشداریها و دهیاریها برگه سود سهام عدالت خود را دریافت و سود سال 86 را به ازای هر نفر 800 هزار ریال دریافت کنند.

وی همچنین از پرداخت سود سهام پنج هزار و 655 نفرکه موفق به دریافت سود سهام خود در مرحله اول به ازای هر نفر 400هزارریال بود نشده بودند خبرداد و افزود: سود سهام این افراد از طریق بانک کشاورزی پرداخت خواهد شد.

رئیس اقتصاد و دارایی گیلان بیان داشت: این افراد برای دریافت سود سهام عدالت خود اول باید به شرکتهای تعاونی مراجعه و قبض مربوط را دریافت کنند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه 143 هزار 838 نفر که موفق به دریافت برگه فراخوان سهام عدالت خود نشده بودند یادآورشد: این افراد برای دریافت برگه فراخوان می توانند به نهاد حمایتی کمیته امداد، بهزیستی و بسیج مراجعه و سپس در شرکتهای تعاونی نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

نوری خاطرنشان کرد: در کل کشور تاکنون 39 میلیون 700 هزارنفر شناسایی شده اند که سهم استان گیلان یک میلیون 690 هزار نفر بوده است که 70 درصد جمعیت آماری استان را شامل می شود در حالیکه در کل کشور میانگین 56 درصد است و همچنین از لحاظ کمی استان گیلان استان برتر و اول بوده است.