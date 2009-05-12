22 اردیبهشت در تاریخ کردستان جاودانه شد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران صبح سه شنبه در میان خیل انبوه عاشقان به امامت و ولایت وارد سنندج مرکز استان کردستان شد و مورد استقبال تاریخی مردم همیشه در صحنه کردستان قرار گرفتند.

استقبالی که باید آن را در تاریخ ثبت کرد و باید از این پس روز 22 اردیبهشت را روز مردم کردستان و حضور حماسی آنها دانست و برای جاودانه ماندن این حادثه عظیم تاریخی تلاش کرد.

رهبر معظم انقلاب صبح امروز در شرایطی وارد استان کردستان شد که جایی برای سوزن انداختن در مسیر استقبال از معظم له به ویژه بلوار پاسداران سنندج و خیابان های منتهی به آن وجود نداشت و صدای شادی مردم سر به افلاک می کشید.

چندین زن میانسال در زیر سایه درختی در پارک ملت سنندج پرچم به دست و با لباس کردی به انتظار نشسته بودند که به سراغ آنها رفتم تا از دلیل حضورشان بپرسم، دایه خدیجه که از دوستان خود سن و سال بیشتری داشت قبل از بقیه به حرف آمد.

وی می گفت: من از چند روز گذشته که خبر سفر مقام معظم رهبری به استان کردستان را شنیدم خود را برای استقبالی با شکوه آماده کردم و امروز صبح نمازم را اول وقت اقامه کردم و برای سلامتی رهبر معظم انقلاب دعا کردم.

دوستان دایه خدیجه نیز می گفتند که سفر مقام معظم رهبری به استان کردستان مایه خیر و برکت برای مردم این خطه از ایران اسلامی در جنبه های معنوی و مادی خواهد بود.

آنها می گفتند که امروز آمده اند تا با حضور خود یکبار دیگر وحدت عینی در جامعه را به جهانیان نشان دهند و اعلام کنند که مردم استان کردستان همیشه برای دفاع از آرمان های بلند امام راحل (ره) و رهبر عظیم الشان انقلاب اسلامی آماده اند.

انگار ثانیه های گذشت زمان طولانی تر شده بود و زمان از حرکت ایستاده بود، همه در شور و شوق دیدار رهبر عزیزشان به سر می بردند و گلواژه های انتظار دیگر باید از نو تعریف می شد.

جوانترها با پرچم های مقدس نظام اسلامی همچنان پرشورتر از بقیه بودند و میانسال ها نیز در زیر لب زمزمه های می کردند و زیر لب برای سفر پر خیر و برکت مقام معظم رهبری به استان کردستان و این خطه از ایران همیشه سربلند، دعا و نیایش می کردند.

محل سخنرانی مقام عظمای ولایت دیگر هیچ جای خالی نداشت و مسیرهای منتهی به آن نیز مملو از جمعیتی بود که عاشاقانه منتظر ورود مقام معظم رهبری و شنیدن بیابات معظم له بودند.

شعار حاضرین در خیابانها آن هم به زبان کردی شوری حماسی در سنندج به راه انداخت و جمعیت یک صدا فریاد می زد "خامنه ای ریبره، اولادی پیغمبره (خامنه ای رهبر است، وارث پیامبر است)"، "ریبری میلله ت ایران، به خیر بی بو کوردستان (رهبر ملت ایران خوش آمدی به کردستان)".

به ناگاه شور و هیجان تمامی فضای شهر را گرفت، بغض های هجران و انتظار ترکید و اشک های شوق باریدن گرفت و صدای هلهله و شادی سر به افلاک آسمانی سائید.

دستها به نشانه دعا به سمت آسمان رفت و مشت ها گره شد تا شعار "ای رهبر آزاده، آماده ایم آماده" را سر دهند و با اشک شوق به انتظار یاور خمینی کبیر و رهبری عالیقدر انقلاب اسلامی بشتابند.

آری رهبر گرانقدر انقلاب اسلامی وارد سنندج شده بود و بلوار پاسداران سنندج و دیگر کوی و برزنش سراسر شادی و هلهله بود عده ای در کنار خیابان و کوچه سجده شکر به جای می آوردند و به شکرانه دیدار یار، خدای متعال را سپاسگذاری می کردند.

صحنه به گونه ای بود که شاید هیچ قلم و دفتری، هیچ ذهن و زبانی توانای توصیف این صحنه های به یاد ماندنی را نداشته باشند اما امروز مردم کردستان صحنه های به یاد ماندنی را از وصال یار به نمایش گذاشتند که به طور قطع برای همیشه در تاریخ کشور جاودانه خواهد ماند.