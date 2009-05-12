به گزارش خبرگزاری مهر، سید شمس الدین حسینی در حاشیه دومین جشنواره برترینهای روابط عمومی‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره استعفای محمود بهمنی از ریاست بانک مرکزی گفت: وی دیروز و امروز مشغول خدمت بوده و صحبتی در زمینه استعفا مطرح نشده است و این مسئله را تکذیب می کنم.

غلامحسین الهام سخنگو و رئیس شورای اطلاع رسانی دولت نیز در این زمینه گفت:" نمی‌دانم این خبرها از کجا می‌آید."

امروز برخی رسانه از استعفای رئیس کل بانک مرکزی به دلیل عدم تشکیل شورای پول و اعتبار، برداشت‌های بی‌رویه از حساب ذخیره ارزی و اختلاف نظر با برخی اعضای هیات دولت خبر داده بودند.