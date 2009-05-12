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۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۸:۲۰

درپاسخ به خبرنگاران ؛

وزیر اقتصاد استعفای بهمنی را تکذیب کرد/ الهام: نمی‌دانم این خبرها از کجا می‌آید

وزیر اقتصاد استعفای بهمنی را تکذیب کرد/ الهام: نمی‌دانم این خبرها از کجا می‌آید

وزیر امور اقتصادی و دارایی استعفای محمود بهمنی از ریاست بانک مرکزی را تکذیب کرد. رییس کل بانک مرکزی به دلیل عدم تشکیل شورای پول و اعتبار، برداشت‌های بی‌رویه از حساب ذخیره ارزی و اختلاف نظر با برخی اعضای هیات دولت از سمت خود استعفا داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید شمس الدین حسینی در حاشیه دومین جشنواره برترینهای روابط عمومی‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره استعفای محمود بهمنی از ریاست بانک مرکزی گفت: وی دیروز و امروز مشغول خدمت بوده و صحبتی در زمینه استعفا مطرح نشده است و این مسئله را تکذیب می کنم.

غلامحسین الهام سخنگو و رئیس شورای اطلاع رسانی دولت نیز در این زمینه گفت:" نمی‌دانم این خبرها از کجا می‌آید."

امروز برخی رسانه از استعفای رئیس کل بانک مرکزی به دلیل عدم تشکیل شورای پول و اعتبار، برداشت‌های بی‌رویه از حساب ذخیره ارزی و اختلاف نظر با برخی اعضای هیات دولت خبر داده بودند.

کد مطلب 877390

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