طرح "مدرسه و هنرهای دستی" کشور در گیلان اجرا شد

محمدعلی یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در این طرح بیش از 300 نفر از دانش آموزان دختر مقاطع راهنمایی و متوسطه با پیشینه، نحوه تولید و موارد استفاده صنایع دستی نظیر حصیربافی، مرواریدبافی، بامبوبافی، گلیم بافی، معرقکاری و تولیدات سفالی آشنا شدند.

وی عنوان کرد: تشکیل دوره های آشنایی با صنایع دستی گیلان در دیگر مدارس دخترانه استان ادامه خواهد داشت.

سرپرست معاونت هنرهای سنتی و صنایع دستی استان گیلان ادامه داد: هنرهای سنتی و صنایع‌دستی نماد اقتدار و صلابت ایران در تمام دوره های مختلف تاریخی است.

وی استفاده از قابلیتهای بومی و محلی را در توسعه صنایع دستی مهم دانست و اظهار داشت: شهرها و روستاهای کشور قابلیتها و استعدادهای بومی و محلی خوبی دارند که پرورش آنها می تواند هم برای مردم و هم برای دولت مفید باشد.

یوسفی پژوهش و تحقیق در حوزه صنایع‌دستی را در توسعه آن مهم خواند و یادآور شد: اگرچه هنرهای سنتی و صنایع دستی از سالیان دور باقی مانده اند اما برای حفظ آنها باید از علم روز و دستاوردهای جدید استفاده کرد.