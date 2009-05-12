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۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۸:۴۱

همزمان با تمرینات بزرگسالان ؛

دور جدید تمرینات تیم فوتبال امید با دو غایب آغاز شد

دور جدید تمرینات تیم فوتبال امید با دو غایب آغاز شد

تیم فوتبال امید کشورمان که باید روز جمعه به مصاف تیم بزرگسالان برود دور جدید تمریناتش را آغاز کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دور جدید تمرینات تیم فوتبال امید ایران همزمان با برگزاری ششمین تمرین تیم ملی فوتبال بزرگسالان عصر سه شنبه در زمین شماره دو کمپ تیم های ملی برگزار شد.

در این تمرین از 35 بازیکن دعوت شده 33 بازیکن حضور داشتند و زیر نظر غلامحسیبن پیروانی و سایر اعضای کادر فنی تمرینات خود را پیگیری کردند.

عقیل دغاغله از تیم دیهیم اهواز و سعید لطیفی بازیکن تیم شموشک نوشهر به علت همراهی تیم هایشان در مسابقات مختلف در تمرین عصر سه شنبه غایب بودند و از فردا به اردو ملحق می شوند.

به گفته محمد فنایی سپرست تیم امید، این تیم تا روز جمعه که بازی دوستانه ای برابر تیم بزرگسالان خواهد داشت، روزی دو جلسه در کمپ تمرین می کند.

مرحله بعدی تمرینات تیم فوتبال امید کشورمان از 29 اردیبهشت لغایت اول خرداد برگزار خواهد شد و پس از آن ترکیب نهایی ملی پوشان اعلام خواهد شد.

کد مطلب 877393

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