با قوت به فعالیت خود در بانک مرکزی ادامه می دهم

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود بهمنی خبر برخی رسانه ها مبنی بر استعفا از سمت خود را تکذیب کرد و گفت: اینجانب با قوت به انجام وظیفه در دولت خدمتگزار مشغول هستم و انتشار چنین خبرهای کذب و ناموثقی را در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در راستای سناریوهای تخریبی برخی جریانهای سیاسی می دانم.

رئیس کل بانک مرکزی در گفتگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی دولت با بیان این مطلب افزود: بانک مرکزی از نهادهای بسیار تاثیر گذار در مدیریت اقتصادی کشور است و انتشار چنین اخبار کذبی ، آرامش و ثبات اقتصاد کشور را هدف گرفته است در حالی که خادمان مردم در بانک مرکزی و سایر نهادهای دولتی با تلاش مجدانه در پی تحقق اهداف دولت و فراهم کردن شرایط مطلوب اقتصادی هستند.

بهمنی همچنین از اینکه برخی رسانه ها بدون اطمینان از صحت اخبار بدون منبع نسبت به انتشار آن اقدام می کنند ابراز تاسف کرد.

امروز برخی رسانه از استعفای رئیس کل بانک مرکزی به دلیل عدم تشکیل شورای پول و اعتبار، برداشت‌های بی‌رویه از حساب ذخیره ارزی و اختلاف نظر با برخی اعضای هیئت دولت خبر داده بودند.