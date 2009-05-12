کارتر به منظور نظارت بر انتخابات آتی لبنان وارد بیروت شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، "جیمی کارتر" رئیس جمهور اسبق آمریکا در چارچوب بنیاد کارتر به منظور نظارت بر انتخابات لبنان وارد بیروت شد.

بنیاد کارتر، موسسه دموکراسی ملی آمریکا، اتحادیه اروپا، دولت ترکیه و اتحادیه عرب از جمله سازمان های بین المللی هستند که قرار است بر انتخابات پارلمانی آتی در لبنان نظارت کنند.

کارتر در ماه دسامبر از سوریه و لبنان دیدار و با مقامات این دو کشور ملاقات کرد.

"مادلین آلبرایت" وزیر خارجه اسبق آمریکا، هفته گذشته به عنوان رئیس موسسه دموکراسی ملی به منظور ارزیابی وضعیت لبنان پیش از برگزاری انتخابات در 7 ژوئن وارد این کشور شد.

انتخابات لبنان سرنوشت آینده این کشور در چهار سال آینده را تعیین خواهد کرد. رژیم صهیونیستی و غرب به شدت نگران پیروزی حزب الله در انتخابات هستند.

انتخابات پارلمانی لبنان در تاریخ 7 ژوئن ( 17 خرداد ) برگزار می شود و حزب الله و متحدان آن از شانس بسیار بلایی برای پیروزی در آن برخوردار هستند.