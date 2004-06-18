تمايل والدين براي استقلال دختران ، آنان را به سوي دانشگاه مي كشاند

دكتر انور صمدي راد در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب گفت: پرداختن به امر تحصيل براي دختران و پسران تفاوتي ندارد وحق طبيعي آنهاست .

وي افزود: در گذشته تفكر مردسالارانه وسنتي موجود در جامعه اجازه پيشرفت تحصيلي وشغلي را به زنان نمي داد اما امروزه، كمي اين محدوديت ها برطرف شده ، به همين دليل شاهد افزايش آمار دختران تحصيل كرده هستيم.

اين جامعه شناس تاكيد مي كند: برخي از افراد به دليل رسيدن به خواسته اي منطقي ومشروعشان تلاش مي كنند كه وارد دانشگاه شوند وتحصيلات عاليه داشته باشند چون اينگونه بهتر مي توانند پيشرفت كنند.

وي گفت: دختران وزنان نيز مانند بقيه افراد بايد ازامكانات موجود در جامعه بهره مند شوند ، اكثرآنها به دليل يافتن شغل وازدواج مناسب تلاش مي كنند وارد دانشگاه شوند وعده زيادي از دختران نيز سنتها وروش زندگي مادرانشان را قبول نداشته وتمايل دارند خود را درچرخه فعاليتهاي اقتصادي جامعه قرار دهند .

صمدي راد افزود: در حال حاضر خانواده ها فكر مي كنند، فرزندانشان تنها در صورت وارد شدن به دانشگاه مي توانند شغل وزندگي مناسبي داشته باشند بنابراين تمايل دارند كه دخترانشان از نظر مالي مستقل شده و شغل مناسب پيدا كنند .

وي گفت: با توجه به شرايط بوجود آمده وافزايش روز به روز تعداد فارغ التحصيلان بيكار دانشگاه ، دولت موظف است براي آنها شغل ايجاد كند وزمينه هايي براي توانمندي وخود كفايي جوانان در جامعه فراهم كند.

وي افزايش سطح سواد زنان را در ارتقاء فرهنگ وپيشرفت جامعه موثر دانست.