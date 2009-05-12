منطقه جازموریان به اعتبار ویژه بیابانزدایی نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، مراد بهبودی عصر سه شنبه در جلسه موسسات تحقیقاتی مراتع کشور در کرمان اظهار داشت: شهرستانهای جنوبی استان کرمان به دلیل وسعت فراوان از ذخایر بزرگ منابع طبیعی به خصوص در بحث جنگل و مراتع برخوردار هستند و برای حفظ این مناطق نیاز به بودجه ویژه برای جلوگیری از گسترش بیابانها احساس می شود.

وی عنوان کرد: در مناطق جنوبی کرمان 480 هزار جنگل وجود دارد که تراکم این جنگلها در شهرستان جیرفت از سایر شهرستانها بیشتر است.

وی افزود: وجود 2 میلیون و 190 هزار هکتار در کنار گستره بیابانهای این منطقه نیاز به تحقیقات و مطالعه عرصه های طبیعی جنوب استان کرمان را گوشزد می کند که می تواند تاثیر چشمگیری بر حفظ این عرصه ها داشته باشد.

وی عنوان کرد: تاکنون 350 کیلومتر بادشکن در منطقه جازموریان این منطقه به پایلوت ایجاد بادشکن در کشور مبدل شده است.

وی با اشاره به جنگل های "انارشیطان" در این منطقه گفت: این جنگلها در جنوب استان کرمان وسعتی معادل 40 هکتار را به خود اختصاص داده اند.