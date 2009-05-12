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۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۸:۵۰

منطقه جازموریان به اعتبار ویژه بیابانزدایی نیاز دارد

منطقه جازموریان به اعتبار ویژه بیابانزدایی نیاز دارد

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیرکل منابع طبیعی جنوب کرمان با اشاره به وجود 480 هزار هکتار جنگل در جنوب کرمان خواستار اختصاص اعتبار ویژه بیابانزدایی در این منطقه شد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، مراد بهبودی عصر سه شنبه در جلسه موسسات تحقیقاتی مراتع کشور در کرمان اظهار داشت: شهرستانهای جنوبی استان کرمان به دلیل وسعت فراوان از ذخایر بزرگ منابع طبیعی به خصوص در بحث جنگل و مراتع برخوردار هستند و برای حفظ این مناطق نیاز به بودجه ویژه برای جلوگیری از گسترش بیابانها احساس می شود.

وی عنوان کرد: در مناطق جنوبی کرمان 480 هزار جنگل وجود دارد که تراکم این جنگلها در شهرستان جیرفت از سایر شهرستانها بیشتر است.

وی افزود: وجود 2 میلیون و 190 هزار هکتار در کنار گستره بیابانهای این منطقه نیاز به تحقیقات و مطالعه عرصه های طبیعی جنوب استان کرمان را گوشزد می کند که می تواند تاثیر چشمگیری بر حفظ این عرصه ها داشته باشد.

وی عنوان کرد: تاکنون 350 کیلومتر بادشکن در منطقه جازموریان این منطقه به پایلوت ایجاد بادشکن در کشور مبدل شده است.

وی با اشاره به جنگل های "انارشیطان" در این منطقه گفت: این جنگلها در جنوب استان کرمان وسعتی معادل 40 هکتار را به خود اختصاص داده اند.

کد مطلب 877400

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