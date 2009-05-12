به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی بعدازظهر سه‌شنبه با حضور در جلسه کمیسیون آموزش و تحقیقات با بیان اینکه رویکرد ما به دانشگاه‌ها باید مستقلانه باشد گفت: نگاه ما به دانشگاه‌ نباید همانند سایر ادارات باشد.

لاریجانی در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر گسترش دانشگاه‌ها متوازن با بازار کار نیست، افزود: ممکن است گفته شود کسب فضل و دانش به صورت فردی خوب است اما از نظر حکمرانی خوب اینگونه نیست.

وی با تاکید بر جایگاه دانشگاه‌ها به عنوان بستری برای خلق و پرورش ایده‌های خلاقانه اظهار داشت:‌ باید تلاش کرد تا دانشگاه‌ها حیثیت باروری پیدا کنند.

رئیس مجلس در ادامه با انتقاد از نحوه پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها بر ساماندهی کنکور سراسری در کشور تاکید کرد.

وی افزود: بررسی وضع موجود نشان می‌دهد که اجرای کنکور به شیوه کنونی ناجی کار نبوده است و به نظر می‌رسد در این زمینه نیاز به طرح جدید باشد.

لاریجانی اظهار داشت:‌ نحوه جذب دانشجو باید به صورت هوشمند و به گونه‌ای باشد که به فرض اگر یک دانش آموز توانست یک کارنامه قابل قبول در دروس عمومی و تخصصی از خودش ارائه بدهد، دیگر نیازی به وارد کردن این همه استرس به دانش آموز نباشد.

رئیس مجلس با خطاب قراردادن اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات از آنها خواست تا به طراحی دور نمای برنامه‌های کمیسیون به پردازند و اولویتهای کاری خود را نیز مشخص کرده و در اختیار هیات رییسه قرار دهند تا اگر نیاز به حمایت و پشتیبانی بود این کار را انجام شود.

