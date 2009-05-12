به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی با حضور در جلسه بعد از ظهر امروز سه‌شنبه کمیسیون اقتصادی، این کمیسیون را کمیسیون مادر دانست و گفت : اگر با برنامه ریزی دقیق جلو برویم توفیقات زیادی داریم در غیر این صورت منفعل خواهیم شد.

وی در ادامه تصریح کرد: دربرایند کلی مجلس باید بدانیم که به کجا می‌رویم و باید برای هیات رئیسه مشخص باشد که کمیسیون اقتصادی چه اهداف و برنامه‌هایی را دنبال می‌کند و به چه نتایجی می‌رسد.

رییس مجلس با تاکید بر اینکه برای بخش فکری مجلس هر هزینه‌ای را باید پرداخت،‌خطاب به اعضای کمیسیون اقتصادی گفت: شما نگاه حکیمانه باید داشته باشید و به بخش‌های تخصصی وصل شوید.

لاریجانی استفاده ازمشاوران و کارشناسان را ازاولویت‌های کمیسیون اقتصادی عنوان کرد واظهارداشت: تلاش کنید که قوانین مزاحم سیاست‌های کلی را از سر راه آن بردارید و ببینید که چه قوانینی باعث قوت آن می‌شود آن را به نتیجه برسانید.

رئیس مجلس در ادامه گفت: بسیاری از کارها باید صورت گیرد که رشد اقتصادی داشته باشیم. بسیاری از زمینه‌ها باید تغییر کند از جمله قانون سرمایه‌گذاری خارجی، اگر می‌بینید این قوانین مشکل دارند آنها را رفع نمایید.

لاریجانی ضمن بیان این مطلب که انتظارداریم با یک برنامه مدون پیش بروید،گفت: ما هم درسطح کلان مجلس با همکاری کمیسیون ‌ها باید پیش رفته و شما نیز در کنار بخش‌های نظارتی و تخصصی کمک کنید که کمیسیون اقتصادی کارنامه موفقی داشته باشد.

