انصاریفرد پرسپولیس را به حاشیه برد/ امیدوارم بتوانم به تیم ملی کمک کنم

به گزارش خبرنگار مهر، علی کریمی که در حاشیه نخستین تمرینش با تیم ملی با خبرنگاران گفتگو می کرد ضمن بیان این مطلب افزود: من نمی توانم در مورد مشاجره رسانه ای هدایتی و انصاریفرد اظهار نظر کنم و کسی باید اظهار نظر کند که صلاحیتش را داشته باشد.

وی ادامه داد: اما این را خوب می دانم که درست نیست یک مدیر و مسئول که تیمش برایش مهم است با دست خود تیم را وارد حاشیه کند. متاسفانه این اتفاق در مورد پرسپولیس افتاد و انصاریفرد پرسپولیس را به حاشیه برد.

کریمی در مورد ادامه حضورش در پرسپولیس گفت: تا روزی که با پرسپولیس قرارداد دارم با تمام وجود در خدمت این تیم خواهم بود و به تعهداتی که دارم پایبند خواهم بود.

وی افزود: برای آینده هنوز هیچ تصمیمی نگرفته ام و صحبت هایی که در مورد الاهلی امارات هم می شود صحت ندارد. در پایان فصل پیشنهادات را بررسی می کنم و با هر تیمی که مرا بخواهد مذاکره می کنم.

کاپیتان دوم پرسپولیس در مورد اظهار نظر انصاریفرد که گفته بود کریمی جایی در فهرست فصل آینده این تیم ندارد گفت: از ایشان تشکر کنم که با این اظهار نظر بار سنگینی را از روی دوش من برداشتند.

هافبک تیم ملی فوتبال کشورمان در مورد بازگشتش به تیم ملی گفت: یکسال در اردوی تیم ملی نبود اما شرایط خوبی بر اردو حاکم است. احساسم بر این است که شرایط روز به روز بهتر خواهد شد و با آمادگی بدنی و روحی که بر اردو حاکم است فکر می کنم بتوانیم در راه مسابقات انتخابی جام جهانی نتیجه لازم را کسب کنیم.

وی در خصوص آسیب دیدگی خود گفت: مراحل درمان را پیگیری می کنم و امیدوارم بتوانم با بدست اوردن سلامتی به تیم ملی کمک کنم. حتی اگر هم به سلامتی کامل نرسم هستند بازیکنانی در اردوی تیم ملی که بتوانند به این تیم کمک کنند.

کریمی در واکنش به اظهارات اخیر حمید درخشان بازیکن پیشین پرسپولیس گفت: من حداقل اینقدر تعصب دارم که اگر کمر درد داشته باشم با مشکلاتی جسمانی برای تیمم بازی کنم اما مانند افرادی نیستم که بیرون از گود هستند و برای اینکه خود را مطرح نگه دارند علیه تیم سابقشان مصاحبه کنند.