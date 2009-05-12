طرح جامع آبخیزداری حوزه های بالادست سدهای کشور تدوین می شود

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، پرویز گرشاسبی عصر سه شنبه در حاشیه سفر خود به استان گیلان اظهار داشت: این طرح تا پایان اردیبهشت ماه تدوین و به هیئت دولت ارائه خواهد شد.

وی عنوان کرد: برای توسعه عملیات آبخیزداری شش میلیون هکتار از اراضی شیب دار مستعد در کشور به باغات دیم، زراعت چوب و گیاهان دارویی و ... اختصاص خواهد یافت.

این مسئول در سازمان جنگلهای کشور بیان داشت: تاکنون 28 هزار مورد بانک اطلاعات زمین لغزش در کشور به ثبت رسیده است و برای رفتارسنجی زمین لغزشهای پررسوب و پرخطر در حوزه سدها، روستاها و جاده ها بیش از 10 میلیارد ریال اعتبار و در قالب سه پروژه در نظر گرفته شده که کار اجرایی آن از سال گذشته آغاز شده است.

وی با تاکید به تهیه نقشه پهنه بندی خطر و لغزش در استانها افزود: بهره گیری از اطلاعات لایه آبخیزداری در کلیه مباحث تصمیم گیری استانی بسیار حائز اهمیت است و مدیران و مسئولان ارشد استان باید در تصمیم گیری های خود به این نقشه ها و مباحث آبخیزداری توجه اساسی داشته باشند.

گرشاسبی اظهار داشت: در برنامه چهارم توسعه کشور از مساحت 42 میلیون هکتاری حوزه آبخیز سدهای ایران تنها بر روی پنج میلیون هکتار کار صورت گرفته و انجام عملیات آبخیزداری بر روی بقیه عرصه های نیازمند فراهم شدن اسباب و وسائل کاری است.

وی یادآور شد: در برنامه پنجم توسعه کشور 37 میلیون هکتار باقی مانده حوزه های آبخیز سدهای کشور عملیات آبخیزداری انجام خواهد شد.

گرشاسبی با اشاره به اجرای طرح جدید اراضی شیب دار به منظور جلوگیری از ورود حجم بسیار زیاد رسوبات در پشت سدهای کشور، خاطرنشان کرد: برای انجام اقدامات زیربنایی اجرای این طرح، مبلغ 30 میلیارد ریال از محل درآمدهای ناشی از واگذاری ها اختصاص یافته است و با توجه به استعدادیابی های انجام شده یک دویست و پنجاه هزارم خاک کشور معادل شش میلیون هکتار اراضی شیبدار مستعد هستند که در جهت توسعه عملیات آبخیزداری به باغات دیم گیاهان دارویی، زراعت چوب و غیره تبدیل خواهد شد.

مدیرکل دفتر مناطق سیل خیز و بحرانی معاونت آبخیزداری سازمان جنگلها نیز در بازدید از برخی پروژه های آبخیزداری استان گیلان اظهار داشت: استان گیلان تنها استان کشور است که میزان بارندگی سالیانه آن بیشتر از تبخیر سالانه آن است، لذا توجه به مباحث پیشگیری و مهار سیلابها از اهم برنامه های کاری معاونت آبخیزداری گیلان محسوب می شود.

سید احمد حسینی افزود: اعتبارات ملی به رغم رشد قابل توجه، در مقابل عرصه های سیل خیز و بحرانی کشور ناچیز است.

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر ادامه کارها بر حوزه آبخیز ماسوله نصب علائم و تابلوهای هشدار دهنده با همکاری شهرداری این شهر کار بسیار خوبی به شمار می رود.

استان گیلان با مساحت یک میلیون و 417 هزار هکتار دارای 52 رودخانه ی بزرگ و کوچک (حوزه آبخیزداری) است که تاکنون در 232 هزار هکتار از مساحت حوزه های آبخیز استان عملیات فیزیکی، بیولوژیکی و مکانیکی آبخیزداری انجام گرفته است و حوزه آبخیز پلرود با مساحت 169 هزار هکتار و واقع شدن در شهرستانهای رودسر، املش و سیاهکل بزرگترین حوزه آبخیز گیلان به شمار می رود.