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۲۸ خرداد ۱۳۸۳، ۱۳:۲۵

" خبر تكميلي " انفجار بغداد 170 كشته و مجروح برجاي گذاشت

شبكه تلويزيوني العربيه آمار حادثه امروز پنجشنبه در شهر بغداد را 33 كشته و 135 مجروح اعلام كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر، با اين حال ازعراق خبرمي رسد درانفجار صبح امروزبغداد دستكم 33 تن كشته و135 نفرديگر ازجمله يك زن نيزمجروح شدند.

منابع پزشكي بيمارستان بغداد گفتند: يك خودروبمب گذاري شده در مقابل ساختمان حوزه نظام وظيفه ارتش جديد دربغداد به طور كامل منهدم شد.

گزارشهاي دريافتي حاكيست، همچنين بمب نسبتا قوي ديگري صبح امروز در نزديكي ساختمان پارلمان سابق در مركز شهر بغداد منفجر شد. اين انفجار ساعت 9 به وقت محلي عراق روي داد.به دنبال اين انفجار ستوني از دود آسمان منطقه را فرا گرفت و نيروهاي آمريكايي بلافاصله درمحل حاضر شدند .

يك منبع نظامي آمريكا بامداد امروز ازشنيده شدن يك رشته انفجارهاي بسيار قوي درعراق خبر داد اما به ميزان خسارات مادي و تلفات جاني آن هيچ اشاره نكرد.

اين انفجارها درساعت1 بامداد وساعت 30/5 صبح امروزدربغداد روي داد ولي نيروهاي آمريكايي مركزانفجار را مشخص كنند.

اين منبع نظامي آمريكا مي گويد به نظرمي رسد اين انفجارها درنزديكي پايگاه نيروهاي آمريكايي در نزديكي شهر بغداد روي داده باشد. به محض وقوع اولين انفجار، آژيرخطراز يكي كاخهاي صدام رئيس جمهوري سابق عراق پخش شد .

کد مطلب 87742

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