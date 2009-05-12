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۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۲۰:۰۹

خوزستان رتبه اول ساخت مدارس خیرساز را دارد

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز کشور گفت: خیرین خوزستان سال گذشته از نظر ساخت مدرسه رتبه اول در کشور را دارا هستند.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمدرضا حافظی عصر سه شنبه در یازدهین جشنواره خیرین مدرسه ساز در گرگان افزود:  خیرین خوزستان با 780 میلیارد ریال، تهران با 770 میلیارد ریال و خراسان رضوی سال گذشته رتبه های اول تا سوم کمک به مدرسه سازی را کسب کردند.

وی خاطرنشان کرد: هر سال کمک خیرین برای ساخت مدرسه با رشد 100 درصدی روبرو است و میزان کمک خیرین از سه هزار و 850 میلیارد ریال در سال 86 به بیش از شش هزار میلیارد ریال در سال گذشته رسیده است.

حافظی، تعداد خیرین مدرسه ساز کشور را 10 هزار نفر اعلام و اضافه کرد: امسال حدود 10 هزار نفر به این جمعیت اضافه می شود.

معاون سیاسی امنیتی استاندار گلستان نیز گفت: در توسعه پایدار نیروی انسانی پایه اصلی است و تربیت این نیرو جز در کلاسهای درس ممکن نیست و درسایه آموزش و پرورش این فرصت حاصل می شود.

فتح الله نوری افزود: تعداد افراد باسواد قبل از انقلاب در کشور زیر 50 درصد بود و امروز به بیش از 90 درصد رسیده است.

وی اظهار داشت: امروز در همه عرصه های فنی و مهندسی به بی نیازی رسیده ایم و فرار مغزها جای خود را به اعزام مهندسین به خارج برای ارائه خدمات فنی و مهندسی داده است.

وی خواستار تامین نیازهای پرورشی، آزمایشگاهی و تفریحی دانش آموزان شد و خاطرنشان کرد: هر قدر نیازهای سخت افزاری و نرم افزاری کنار هم قرار بگیرد به همان نسبت دانش آموزان در عرصه های بین المللی بیشتر می درخشند.

کد مطلب 877420

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