خوزستان رتبه اول ساخت مدارس خیرساز را دارد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمدرضا حافظی عصر سه شنبه در یازدهین جشنواره خیرین مدرسه ساز در گرگان افزود: خیرین خوزستان با 780 میلیارد ریال، تهران با 770 میلیارد ریال و خراسان رضوی سال گذشته رتبه های اول تا سوم کمک به مدرسه سازی را کسب کردند.

وی خاطرنشان کرد: هر سال کمک خیرین برای ساخت مدرسه با رشد 100 درصدی روبرو است و میزان کمک خیرین از سه هزار و 850 میلیارد ریال در سال 86 به بیش از شش هزار میلیارد ریال در سال گذشته رسیده است.

حافظی، تعداد خیرین مدرسه ساز کشور را 10 هزار نفر اعلام و اضافه کرد: امسال حدود 10 هزار نفر به این جمعیت اضافه می شود.

معاون سیاسی امنیتی استاندار گلستان نیز گفت: در توسعه پایدار نیروی انسانی پایه اصلی است و تربیت این نیرو جز در کلاسهای درس ممکن نیست و درسایه آموزش و پرورش این فرصت حاصل می شود.

فتح الله نوری افزود: تعداد افراد باسواد قبل از انقلاب در کشور زیر 50 درصد بود و امروز به بیش از 90 درصد رسیده است.

وی اظهار داشت: امروز در همه عرصه های فنی و مهندسی به بی نیازی رسیده ایم و فرار مغزها جای خود را به اعزام مهندسین به خارج برای ارائه خدمات فنی و مهندسی داده است.

وی خواستار تامین نیازهای پرورشی، آزمایشگاهی و تفریحی دانش آموزان شد و خاطرنشان کرد: هر قدر نیازهای سخت افزاری و نرم افزاری کنار هم قرار بگیرد به همان نسبت دانش آموزان در عرصه های بین المللی بیشتر می درخشند.

