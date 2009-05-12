ادعای اصلاح الگوی مصرف با کاهش بودجه دستگاه های نظارتی محقق نمی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور در جمع مدیران و کارشناسان سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی کشور با برشمردن ضرورت‌ها و اهمیت دستگاه‌های نظارتی گفت: هر قدر به مؤسسات حاکمیتی، نظارتی و استانداردساز بهای کمتری بدهیم هزینه‌های بیشتری به کشور تحمیل می‌شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور به بودجه دستگاه‌های نظارتی اشاره کرد و افزود: سرجمع بودجه دستگاه‌های نظارتی کشور به هزینه‌هایی که دولت برای جبران خسارت‌های چند کارخانه می‌دهد، نمی‌رسد. به عنوان مثال اگر بودجه سازمان استاندارد افزایش یابد یا چند مرکز آزمایشگاهی ساخته شود جزء پرت منابع محسوب می‌شود یا اینکه بدون مطالعه اقدام به تأسیس و راه‌اندازی کارخانه‌هایی بکنیم که 20 یا 30 درصد تولید اسمی دارند؟

وی با بیان اینکه برخی از الگوهای مصرف کشور نیاز به بازنگری، تغییر یا طراحی جدید دارند، افزود: باید با سرمایه‌گذاری و به خدمت گرفتن تیمهای کارشناسی متخصص ومتعهد نظارتهای لازم را دراجرای دقیق وصحیح سیاست اصلاح الگوی مصرف انجام داد. وی ادامه داد در اجرای اصلاح الگوی مصرف باید با واقعیات برخورد شود.

پورمحمدی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت استقلال دستگاه‌های نظارتی تأکید کرد و گفت: این دستگاه‌ها نباید به دلیل مسایل مختلف تحت فشار و تنگنا باشند بلکه باید همانند قضات مستقل باشند. اگر دارای چنین وضعیت و ظرفیتی شوند هم دستگا‌ه‌‌های نظارتی با آرامش و توان بیشتری به امر نظارت می‌پردازند و هم ذهنیت و تلقی عمومی نسبت به تحت فشار بودن این دستگاه‌ها از بین می‌رود.

وی مبدأ تحول در کشور را ایجاد تحول در حوزه‌های نظارتی دانست و گفت: باید تدبیری اتخاذ شود تا طی آن از تمام مجموعه‌ های نظارتی و استانداردساز کشور حمایت جدی شود چون این کمک به مدیریت کشور است. وی تصریح کرد: هر چند که ممکن است با طرح چند انتقاد و صحبت ما در رسانه‌ها، مدیری ناراحت شود اما واقعیت این است که ما خارج از گود نیستم و در حوزه اجرایی نیز کار کرده‌ایم. دستگاه نظارتی به عنوان کمک و مؤید مدیران دلسوز بخصوص مدیران اجرایی که زیاد تلاش می‌کنند اما به محصول مطلوب نمی‌رسد عمل می‌کند تا به بهره‌وری و نتیجه لازم برسد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور از تلاش‌ها و اقدامات کارکنان سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی تقدیر کرد و گفت: جایگاه این مجموعه و گلوگاه‌های نظارتی کشور برای قوام ‌یافتن چرخه تولید، صادرات و واردات کشور باید تقویت شود.

پورمحمدی با توصیه به کارکنان سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران گفت: نظرکارشناسی خود را با شجاعت و دقت ارایه کنید و در این زمینه اجازه اعمال نظر و نفوذ ندهید چرا که اعمال نفوذ، چاقوی استاندارد را کند می‌کند.

وی در پایان نسبت به همکاری دو سازمان در زمینه استفاده از ظرفیت‌های کارشناسی اعلام آمادگی کرد.