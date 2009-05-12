اسامی مربیان متخلف فعلا اعلام نمی شود / حواشی جانشین متن فوتبال

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج نایب رئیس اول فدراسیون فوتبال در حاشیه تمرین امروز تیم های ملی و امید فوتبال کشورمان با بیان این موضوع در جمع خبرنگاران افزود: تیم ملی تمرینات خوب و بانشاطی را پشت سر می گذارد. در این شرایط باید از مسئولان باشگاه پرسپولیس تشکر کنم که درخواست ما را برای اعزام بازیکنان ملی پوش خود به اردوی تیم ملی پذیرفتند.

وی در ادامه با اشاره به شرایط تیم فوتبال امید ایران گفت: در مرحله دوم تمرینات تیم امید 35 بازیکن حضور دارند که در بین آنها بازیکنانی حضور دارند که برای نخستین بار به اردو دعوت شدند. از بین این نفرات بهترین ها شناسایی شده و به اردوهای آتی دعوت خواهند شد. در این بین باید از غلام پیروانی تشکر کنم که با بازیکنان غیراصلی تیم امید مقابل تیم ملی صف آرایی خواهد کرد.

مهدی تاج در خصوص سفر تیم ملی فوتبال کشورمان به چین و شایعه شیوع بیماری آنفلوآنزای خوکی در این کشور تصریح کرد: تا به امروز قرار بر این است که سفر به چین انجام شود و مشکل خاصی در این راه وجود ندارد ما از نهادهای موثر در این خصوص استعلام کردیم و امیدواریم مشکل خاصی برای سفر به چین نباشد.

وی در ادامه افزود: امیدوارم سفر به چین انجام شود چرا که بسیاری از برنامه های آماده سازی و نهایی تیم ملی از جمله دو بازی دوستانه، برگزاری مسابقات تدارکاتی و تمرینات در زمین چمن مصنوعی و پیوستن لژیونرها به اردوی تیم ملی در این کشور انجام خواهد شد.

رئیس کمیته تیم های ملی خاطرنشان کرد: فکر نمی کنم در چین با یک میلیارد جمعیت مشاهده یک مورد آنفلوآنزای خوکی مشکل ساز شود و مشکلی از باب سفر تیم ملی به این کشور وجود داشته باشد.

وی در خصوص ناکامی تیم های ایرانی مسابقات لیگ قهرمانان آسیا و احتمال کاهش سهمیه ایران در این رقابت ها افزود: الزامات AFC برای تعیین سهمیه چیزی غیر از نتایج تیم هاست البته باید بپذیریم نسبت به دیگر تیم های آسیایی در رده باشگاهی عقب هستیم و در فوتبالمان حواشی جای متن را گرفته است. به همین خاطر فدراسیون فوتبال در صدد برخورد جدی با عوامل حاشیه ساز است و روی اخلاقیات استوار مانده و با بی اخلاقی ها برخورد خواهد کرد.

نایب رئیس فدراسیون فوتبال خاطرنشان کرد: در همین راستا حذف و کنار گذاشتن برخی از مربیان ، برخورد با لیدرها و حفظ آرامش ورزشگاهها جدی است. اعتقاد دارم اگر در این مورد موفق باشیم و قاطعانه با عواملی که اخلاقیات را زیر سئوال می برند برخورد کنیم خیلی از مسائل و مشکلات فوتبال کشور حل خواهد شد.

وی در خاتمه تصریح کرد: من در خصوص حذف و کنار گذاشتن مربیان لیگ برتری از فرد خاصی نام نبردم اما برخی از مربیان این را به خود گرفته اند. اینکه آنها خودشان را در این زمینه مقصر می دانند به فدراسیون فوتبال مربوط نیست چرا که ما از فرد خاصی نام نبردیم . ما به شدت با مربیان متخلف برخورد خواهیم کرد . برخورد با آنها بسته به نوع و نحوه تخلف آنهاست اما در شرایط فعلی اسم شخصی را ذکر نمی کنیم تا اطلاعات مان کامل شود.