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۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۹:۵۴

شالوده گردشگری بر مبنای اطلاع رسانی است

شالوده گردشگری بر مبنای اطلاع رسانی است

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان گفت: شالوده گردشگری بر مبنای اطلاع رسانی بوده و انعکاس اطلاعات در بخش های مختلف در پیشبرد اهداف جامعه از اهمیت بالایی برخوردار است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، فریدون فعالی عصر سه شنبه در اولین جلسه شورای اطلاع رسانی این سازمان افزود: استفاده از ابزارهای مناسب اطلاع رسانی جهت ارتقای سطح کیفی و کمی سازمانها در تمامی بخشها و زمینه ها و ضرورت انعکاس صحیح اطلاعات و اخبار و آمار و عملکرد این بخش ها، امری واجب و ضروری است.

وی اظهار داشت: حوزه های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی باید به طور صحیح معرفی و تعریف شود و از طریق رسانه های گروهی و جمعی، دیداری و شنیداری، مکتوب و غیرمکتوب و از طریق صدا و سیما و سایت های مختلف و اطلاع رسانی جامع در سایت، نسبت به معرفی و ارائه اطلاعات و اخبار اقدام شود.

رئیس شورای اطلاع رسانی سازمان میراث فرهنگی گلستان بیان داشت: با توجه به این که گردشگری به عنوان صنعت درآمدزای کشور محسوب می شود و اطلاع رسانی در این راستا باعث جذب توریست و گردشگر و در نهایت درآمدزایی خواهد شد، در نظر گرفتن اعتبار و ردیف تبلیغاتی و اطلاع رسانی در این زمینه از محل اعتبارات پروژه ها به معرفی هر چه بیشتر این صنعت در استان و کشور کمک خواهد کرد.

فعالی از برگزاری اولین همایش علمی مرمت و باستان شناسی همزمان با روز جهانی موزه و میراث فرهنگی  در استان خبر داد و گفت:  با توجه به اینکه این سازمان به عنوان متولی اصلی واجرایی در حوزه مرمت و باستان شناسی است و نظر به تعامل سازمان با دانشگاه ها وآموزشگاههای عالی غیر انتفاعی و غیردولتی اقدام به برگزاری مشترک این همایش شده است.

رئیس سازمان میراث فرهنگی گلستان یادآورشد: ارائه سخنرانی های علمی در خصوص مرمت و مستند نگاری بناها و بافت های تاریخی و باستان شناسی، ارائه نمایش دستاوردهای پژوهشی و علمی دانشجویان گروه مرمت و باستان شناسی موسسه غیر انتفاعی استان از جمله اهداف این همایش است.

وی افزود: ارتباط علمی دانشجویان گروه مرمت و باستان شناسی با سازمان به عنوان متولی اصلی اجرایی در حوزه مرمت وباستان شناسی، معرفی علمی بناهای مرمت شده و محوطه های حفاری شده توسط سازمان و نقش دانشجویان گروه مرمت و باستان شناسی موسسه غیرانتفاعی استان درخصوص علمی نمودن پروژه ها مرمتی و باستان شناسی ازدیگر اهداف این همایش است.

کد مطلب 877436

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