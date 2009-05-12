شالوده گردشگری بر مبنای اطلاع رسانی است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، فریدون فعالی عصر سه شنبه در اولین جلسه شورای اطلاع رسانی این سازمان افزود: استفاده از ابزارهای مناسب اطلاع رسانی جهت ارتقای سطح کیفی و کمی سازمانها در تمامی بخشها و زمینه ها و ضرورت انعکاس صحیح اطلاعات و اخبار و آمار و عملکرد این بخش ها، امری واجب و ضروری است.

وی اظهار داشت: حوزه های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی باید به طور صحیح معرفی و تعریف شود و از طریق رسانه های گروهی و جمعی، دیداری و شنیداری، مکتوب و غیرمکتوب و از طریق صدا و سیما و سایت های مختلف و اطلاع رسانی جامع در سایت، نسبت به معرفی و ارائه اطلاعات و اخبار اقدام شود.

رئیس شورای اطلاع رسانی سازمان میراث فرهنگی گلستان بیان داشت: با توجه به این که گردشگری به عنوان صنعت درآمدزای کشور محسوب می شود و اطلاع رسانی در این راستا باعث جذب توریست و گردشگر و در نهایت درآمدزایی خواهد شد، در نظر گرفتن اعتبار و ردیف تبلیغاتی و اطلاع رسانی در این زمینه از محل اعتبارات پروژه ها به معرفی هر چه بیشتر این صنعت در استان و کشور کمک خواهد کرد.

فعالی از برگزاری اولین همایش علمی مرمت و باستان شناسی همزمان با روز جهانی موزه و میراث فرهنگی در استان خبر داد و گفت: با توجه به اینکه این سازمان به عنوان متولی اصلی واجرایی در حوزه مرمت و باستان شناسی است و نظر به تعامل سازمان با دانشگاه ها وآموزشگاههای عالی غیر انتفاعی و غیردولتی اقدام به برگزاری مشترک این همایش شده است.

رئیس سازمان میراث فرهنگی گلستان یادآورشد: ارائه سخنرانی های علمی در خصوص مرمت و مستند نگاری بناها و بافت های تاریخی و باستان شناسی، ارائه نمایش دستاوردهای پژوهشی و علمی دانشجویان گروه مرمت و باستان شناسی موسسه غیر انتفاعی استان از جمله اهداف این همایش است.

وی افزود: ارتباط علمی دانشجویان گروه مرمت و باستان شناسی با سازمان به عنوان متولی اصلی اجرایی در حوزه مرمت وباستان شناسی، معرفی علمی بناهای مرمت شده و محوطه های حفاری شده توسط سازمان و نقش دانشجویان گروه مرمت و باستان شناسی موسسه غیرانتفاعی استان درخصوص علمی نمودن پروژه ها مرمتی و باستان شناسی ازدیگر اهداف این همایش است.